Новости

2021.10.30 12:26

В Литве вводится зимнее время

BNS, LRT.lt2021.10.30 12:26
Часы
Часы / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В ночь с субботы на воскресенье в Литве будет отозвано летнее время. Стрелки часов следует перевести на час назад.

Зимнее время будет действовать до конца марта.

Перевод часов на зимнее время и обратно (эту процедуру иногда называют сезонным переводом часов) применяется во многих странах с целью более рационального использования светлого времени суток и экономии электроэнергии на освещение, а также по иным причинам – например, для синхронизации с другими странами или территориями.

Критики сезонного перевода часов говорят о негативном влиянии этого процесса на здоровье людей и указывают на то, что экономическая польза летнего времени не доказана.

Идею отказаться от перевода часовых стрелок дважды в год поддерживают и Европейская комиссия, и Европейский парламент, однако не все партнеры в Европе готовы отказаться от сезонного времени.

Часы
Часы
1 / 1J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Часы
# Литва
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