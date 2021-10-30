На столичном проспекте Конституциёс проходит посадка деревьев, к акции подключилось около 200 человек

В субботу мэр столицы Ремигиюс Шимашюс начал в Вильнюсе акцию по озеленению – началась посадка деревьев на проспекте Конституциёс.

«Я надеюсь, что общими усилиями Зеленая волна, поднявшись здесь, разнесется по всем улицам и аллеям Вильнюса», - говорится в воззвании мэра.

Как сообщалось ранее, участникам акции предоставляются рабочие инструменты, в акции участвуют также специалисты по озеленению.

Озеленение проспекта Конституциёс / E. Blaževič/LRT nuotr.

На месте нынешнего асфальта на проспекте планируется высадить 80 деревьев и 800 кустов. Как со ссылкой на самоуправление информирует агенство BNS, планируется посадить дерен белый и клен обыкновенный. Муниципальное предприятие «Grinda» разобрало асфальтовое покрытие в средней разделительной полосе проспекта Конституциос и подготовило почву для посадки деревьев и кустарников.

Озеленение проспекта Конституциёс / E. Blaževič/LRT nuotr.

В конце сентября Р. Шимашюс объявил об инициативе «Зеленая волна» – в ближайшие два года в Вильнюсе планируется посадить 100 тысяч новых деревьев, 10 миллионов кустарников, 300 тысяч вьющихся растений. Частью этой инициативы и является озеленение проспекта Конституциёс. Правда, в общественном пространстве идея получила и критические отзывы: утверждалось, что в результате замедлится движение, а сама растительность не переживет литовских зим и соли, которой посыпают улицы.

Озеленение проспекта Конституциёс / E. Blaževič/LRT nuotr.

Как сообщил с места события журналист Радио LRT Юстас Буйвидас, движение на проспекте Конституцёс временно сузилось – вместо шести полос осталось четыре, но после посадки растений все вернется в привычные условия. По словам журналиста, в субботу около Вильнюсского самоуправления собралось около 200 человек, в числе которых были и муниципальные служащие, а также семьи с детьми.