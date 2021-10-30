Новости

2021.10.30 09:25

Для сокращения нагрузок на больницы, в течение долгих выходных будет работать часть поликлиник

BNS2021.10.30 09:25
Центр вакцинации в Вильнюсе
Центр вакцинации в Вильнюсе / D. Umbraso/LRT nuotr.

Как сообщает министерство здравоохранения, для сокращения потока пациентов в отделения неотложной помощи больниц, в течение долгих выходных в стране будет работать ряд поликлиник, частных центров семейной медицины и мобильных пунктов.

«В каждом самоуправлении будет работать как минимум одно учреждение, предоставляющее услуги семейной медицины: четыре часа в день – путем непосредственного контакта и четыре часа – дистанционно. Самоуправления будут привлекать к этой работе сотрудников как государственных, так и частных учреждений», - сообщает министерство здравоохранения.

Как заверяет министерство, в учреждении, которое выделит самоуправление, услуги семейной медицины будут оказываться всем жителям, зарегистрированным в учреждениях первичной медицинской помощи, расположенных на территории данного самоуправления.

Кроме того, в течение долгих выходных мобильные команды будут посещать тех зараженных COVID-19, кто относится к группе риска, – беременных женщин, лиц старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

В День поминовения усопших и в День Всех Святых также будут работать медицинские учреждения, проводящие тесты на COVID-19 с использованием метода ПЦР, который интегрирует результаты тестов в систему электронного здравоохранения.

В течение долгих выходных также будут открыты Центры вакцинации от COVID-19.

Центр вакцинации в Вильнюсе
Центр вакцинации в Вильнюсе
1 / 1D. Umbraso/LRT nuotr.
Центр вакцинации в Вильнюсе
# Литва
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