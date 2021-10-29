Премьер Литвы: давайте не только помнить об умерших, но и оберегать живых

В свзяи с приближением Дня поминовения усопших литовский министр Ингрида Шимоните обратилась к общественности с призывом не только вспоминать умерших, но и защищать живых, прививаться от коронавируса.

«В начале ноября мы традиционно вспоминаем тех, кого уже нет с нами, посещаем места их вечного отдыха. Много таких мест появилось в этом году, когда пандемия унесла жизнь близкого кому-то человека. Очень важно помнить тех, кто ушел от нас. Но еще важнее защитить живых», – сказала И. Шимоните.

«Поскольку мы живем в свободном демократическом обществе, у нас есть выбор, но чрезвычайно важно помнить, что каждый наш выбор имеет конкретные последствия и за него нужно брать на себя ответственность. Я верю, что наступит день, когда наше утро не будет начинаться с новых случаев коронавируса и статистики смертей, когда эпидемиологические ограничения не понадобятся. Когда этот день наступит, будет зависеть от всех нас», – добавила премьер-министр.

По словам И. Шимоните, данных уже достаточно, чтобы с уверенностью сказать, что вакцины «во много раз снижают вероятность серьезного заболевания или смерти, даже если они не могут на сто процентов защитить от заражения».

И. Шимоните / E. Blaževič/LRT nuotr.

И. Шимоните также призывает вакцинированных избегать ненужных контактов, соблюдать требования дисциплины и гигиены.

«Дисциплина, забота о собственном здоровье и здоровье окружающих - единственный эффективный путь. Особенно во время длинных выходных, когда мы встречаемся с близкими, важно помнить, что наше неосторожное поведение может превратиться в новый песчаный холмик. Игнорирование угрозы коронавируса, отказ от прививок, нежелание слушать рекомендации эпидемиологов означает рост числа заболеваний, переполненные больницы», – предупредила премьер-министр.

С ограничением возможностей системы здравоохранения, по ее словам, невозможно будет избежать более жестких ограничений.

«Я верю, что мы можем приблизиться к тому дню, когда больше не будет оснований для ограничений, потому что не будет чрезмерного риска для жизни людей и доступности медицинских услуг. (...) Прививайтесь, проверяйте своих детей и защитите себя и своих близких», – призывает премьер-министр.