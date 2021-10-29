Премьер Литвы: давайте не только помнить об умерших, но и оберегать живых

В свзяи с приближением Дня поминовения усопших литовский министр Ингрида Шимоните обратилась к общественности с призывом не только вспоминать умерших, но и защищать живых, прививаться от коронавируса.
«В начале ноября мы традиционно вспоминаем тех, кого уже нет с нами, посещаем места их вечного отдыха. Много таких мест появилось в этом году, когда пандемия унесла жизнь близкого кому-то человека. Очень важно помнить тех, кто ушел от нас. Но еще важнее защитить живых», – сказала И. Шимоните.
«Поскольку мы живем в свободном демократическом обществе, у нас есть выбор, но чрезвычайно важно помнить, что каждый наш выбор имеет конкретные последствия и за него нужно брать на себя ответственность. Я верю, что наступит день, когда наше утро не будет начинаться с новых случаев коронавируса и статистики смертей, когда эпидемиологические ограничения не понадобятся. Когда этот день наступит, будет зависеть от всех нас», – добавила премьер-министр.
По словам И. Шимоните, данных уже достаточно, чтобы с уверенностью сказать, что вакцины «во много раз снижают вероятность серьезного заболевания или смерти, даже если они не могут на сто процентов защитить от заражения».
И. Шимоните также призывает вакцинированных избегать ненужных контактов, соблюдать требования дисциплины и гигиены.
«Дисциплина, забота о собственном здоровье и здоровье окружающих - единственный эффективный путь. Особенно во время длинных выходных, когда мы встречаемся с близкими, важно помнить, что наше неосторожное поведение может превратиться в новый песчаный холмик. Игнорирование угрозы коронавируса, отказ от прививок, нежелание слушать рекомендации эпидемиологов означает рост числа заболеваний, переполненные больницы», – предупредила премьер-министр.
С ограничением возможностей системы здравоохранения, по ее словам, невозможно будет избежать более жестких ограничений.
«Я верю, что мы можем приблизиться к тому дню, когда больше не будет оснований для ограничений, потому что не будет чрезмерного риска для жизни людей и доступности медицинских услуг. (...) Прививайтесь, проверяйте своих детей и защитите себя и своих близких», – призывает премьер-министр.