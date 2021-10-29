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2021.10.29 08:30

Сеть Европейских судов в Вильнюсе приняла решение об исключении Польши из организации

BNS, LRT.lt2021.10.29 08:30
Ассоциативное фото
Ассоциативное фото / Pixabay nuotr.

Генеральная ассамблея Сети советов Европейских судов на заседании в Вильнюсе в четверг постановила исключить польских коллег из этой организации.

Судейский совет Польши исключен с той аргументацией, что он не соответствует требованиям ассоциации о независимости от органов политической власти.

"Сегодня генеральная ассамблея проголосовала за исключение Судейского совета Польши", – сказал журналистам председатель Генеральной ассамблеи Сети советов Европейских судов Филиппо Донати.

"Генеральная ассамблея Сети советов Европейских судов постановила, что Судейский совет Польши не защищает независимость судов Польши и судей", – добавил он.

В последние годы Польшу, в которой правят члены партии "Закон и справедливость", международная общественность критикует за стремление перенять политический контроль над судами.

27 октября своим решением Суд справедливости ЕС наказал Польшу штрафом в размере 1 млн евро в день за невыполнение решения об остановке введенной новой системы дисциплинирования судей. Суд оценивает эту реформу как ограничивающую независимость польских судов.

Членство Судейского совета Польши в организации было приостановлено в 2018 году. При этом никакого прогресса в обеспечении независимости судов в Польше за этот период не было, говорится в сообщении Литовской национальной судебной администрации. "В судебной системе Польши отмечается все больше нарушений независимости судов и принципов правового государства, новых угроз", - подчеркивается в нем.

Ассоциативное фото
Ассоциативное фото
1 / 1Pixabay nuotr.
Ассоциативное фото
# Литва# Польша
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