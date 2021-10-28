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2021.10.28 18:11

Репертуар Русского драматического театра Литвы на ноябрь

LRT.lt2021.10.28 18:11
Марюс Ивашкявичюс, «Русский роман»
Марюс Ивашкявичюс, «Русский роман» / L. Vansevičienės/LRDT nuotr.

Русский драматический театр Литвы публикует репертуар на ноябрь.

5 ноября, пятница, 18:30 ч. Марюс Ивашкявичюс «Русский роман». Реж. Оскарас Коршуновас. Драма в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 3 ч. 35 мин. Спектакль перенесён с 11 ноября 2020 г.

6 ноября, суббота, 18:30 ч. Марюс Ивашкявичюс «Русский роман». Реж. Оскарас Коршуновас. Драма в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 3 ч. 35. Спектакль перенесён с 12 ноября 2020 г.

13 ноября, суббота, 18:30 ч. Премьера! Эдуардо Де Филиппо «Филумена Мартурано». Реж. Альгирдас Латенас. Лирическая комедия в двух частях. Продолжительность 2 ч. 30 мин. Внимание! Спектакль перенесен с 9 октября этого года.
14 ноября, воскресенье, 18:30 ч. Премьера! Эдуардо Де Филиппо «Филумена Мартурано». Реж. Альгирдас Латенас. Лирическая комедия в двух частях. Продолжительность 2 ч. 30 мин. Внимание! Спектакль перенесен с 10 октября этого года.

16 ноября, вторник, 18:00 ч. Алексей Житковский «Горка». Реж. Лера Суркова. Современная комедия на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 1 ч. 50 мин. Алитусский городской театр.

18 ноября, четверг, 18:30 ч. Антон Чехов «Каштанка». Реж. Марина Чаплина. Cпектакль в одном действии для всей семьи на русском языке. Продолжительность 1 ч. 10 мин.

19 ноября, пятница, 11:00 ч. Антон Чехов «Каштанка». Реж. Марина Чаплина. Cпектакль в одном действии для всей семьи на русском языке. Продолжительность 1 ч. 10 мин.

20 ноября, суббота, 18:30 ч. Премьера! «Поминальная молитва». По мотивам произведений Шолом-Алейхема. Реж. Владимир Гурфинкель. Надежды на счастье в двух действиях на русском языке, с литовскими титрами.

21 ноября, воскресенье, 18:30 ч. Премьера! «Поминальная молитва». По мотивам произведений Шолом-Алейхема. Реж. Владимир Гурфинкель. Надежды на счастье в двух действиях на русском языке, с литовскими титрами.

23 ноября, вторник, 18:30 ч. Премьера! Эдуардо Де Филиппо «Филумена Мартурано». Реж. Альгирдас Латенас. Лирическая комедия в двух частях. Продолжительность 2 ч. 30 мин.

24 ноября, среда, 18:30 ч. Премьера! Эдуардо Де Филиппо «Филумена Мартурано». Реж. Альгирдас Латенас. Лирическая комедия в двух частях. Продолжительность 2 ч. 30 мин.

26 ноября, пятница, 18:30 ч. «Воля». По произведениям Василия Шукшина. Реж. Владимир Гурфинкель. Простая жизнь в одном действии на русском языке с литовскими титрами. Продолжительность 1 ч. 50 мин.

28 ноября, воскресенье, 18:30 ч. «Тринадцатый апостол, или Облако в штанах». По произведениям Владимира Маяковского. Реж. Йонас Вайткус. Футуристическая метаморфоза и прощальный концерт на русском языке, литовские титры. Продолжительность 2 ч. 20 мин.

Билеты продаются в кассе театра и на сайте агентства “Tiketa” www.tiketa.lt
Театр оставляет за собой право менять и отменять спектакли.
Новейшая информация о спектаклях РДТЛ – на сайте театра http://www.rusudrama.lt

Марюс Ивашкявичюс, «Русский роман»
Марюс Ивашкявичюс, «Русский роман»
1 / 1L. Vansevičienės/LRDT nuotr.
Марюс Ивашкявичюс, «Русский роман»
# Культура
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