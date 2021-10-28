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2021.10.28 09:33

Министр экономики Литвы: ограничения могут стать строже

BNS, LRT.lt2021.10.28 09:33
А. Армонайте
А. Армонайте / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте надеется, что в Литве не придется вводить карантин, однако не исключает ужесточение ограничений.

По словам министра, в последнее время жители высказывают недовольство паспортом возможностей (ковидным сертификатом), однако, если он будет отозван, а количество заболеваний продолжит расти, в стране придется ввести карантин.

"Даже если мы будем продолжать использовать паспорт возможностей, возможно введение и более строгих ограничений, я не исключаю этого. Таких, как соблюдение дистанции, более строгих требований гигиены, требования по ношению маски по правилам, а не на подбородке. Это необходимо", – сказала в четверг министр в интервью радиостанции Ziniu radijas.

С пятницы в Литве во всех небольших магазинах, на рынках, в аптеках, где жителей обслуживают без паспортов возможностей, необходимо обеспечить минимально 30 кв. метров торговой площади на одного клиента или одновременно обслуживать лишь одного человека.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Литве коронавирусом переболели почти 396 тыс. человек, из которых 30,8 тыс. человек по-прежнему больны.

А. Армонайте
А. Армонайте
1 / 1J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
А. Армонайте
# Литва
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