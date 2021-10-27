Министерство: во время каникул неформальное образование школьников может быть организовано только дистанционно

Министерство образования, науки и спорта утверждает, что во время осенних каникул неформальное образование школьников может быть организовано только дистанционно.

По данным министерства, если это обеспечить не удастся, 3-9 ноября мероприятия неформального образования будут приостановлены, так же, как и детские осенние лагеря.



Ранее было объявлено, что осенние каникулы продлены на два дня: они начнутся 3 ноября, а вернутся школьники на занятия 10 ноября.



В ведомстве заявляют, что дети, которые будут делать тест до каникул, получат два экспресс-теста на антиген и смогут сделать их дома самостоятельно или с помощью родителей по обычному школьному графику тестов. После возвращения в школу дети также сделают тесты.



Министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене ранее заявила, что контактное обучение в стране является приоритетом.

"Контактное обучение и эмоциональное здоровье детей - это самое главное. Вызывает обеспокоенность ситуация в больницах, но мы решили, что создадим все условия, чтобы дети могли обучаться в классах. Два дня (каникул - ред.) - это небольшая потерая для учебного процесса, это самое оптимальное решение на данный момент", - отметила Ю. Шюгждинене.

По данным Департамента статистики, в образовательных учреждениях наблюдается уже около 600 очагов коронавируса.



Канцлер министерства Юлюс Лукошюс связывает это с высоким уровнем тестирования в школах. Он отметил, что 99% учеников обучаются контактным способом, один процент школьников находится в изоляции.