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2021.10.27 16:42

Министерство: во время каникул неформальное образование школьников может быть организовано только дистанционно

Радио LRT, LRT.lt2021.10.27 16:42
Школа в Паневежисе
Школа в Паневежисе / A. Murauskaitės/LRT nuotr.

Министерство образования, науки и спорта утверждает, что во время осенних каникул неформальное образование школьников может быть организовано только дистанционно.

По данным министерства, если это обеспечить не удастся, 3-9 ноября мероприятия неформального образования будут приостановлены, так же, как и детские осенние лагеря.

Ранее было объявлено, что осенние каникулы продлены на два дня: они начнутся 3 ноября, а вернутся школьники на занятия 10 ноября.

В ведомстве заявляют, что дети, которые будут делать тест до каникул, получат два экспресс-теста на антиген и смогут сделать их дома самостоятельно или с помощью родителей по обычному школьному графику тестов. После возвращения в школу дети также сделают тесты.

Министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене ранее заявила, что контактное обучение в стране является приоритетом.

"Контактное обучение и эмоциональное здоровье детей - это самое главное. Вызывает обеспокоенность ситуация в больницах, но мы решили, что создадим все условия, чтобы дети могли обучаться в классах. Два дня (каникул - ред.) - это небольшая потерая для учебного процесса, это самое оптимальное решение на данный момент", - отметила Ю. Шюгждинене.

По данным Департамента статистики, в образовательных учреждениях наблюдается уже около 600 очагов коронавируса.

Канцлер министерства Юлюс Лукошюс связывает это с высоким уровнем тестирования в школах. Он отметил, что 99% учеников обучаются контактным способом, один процент школьников находится в изоляции.

Школа в Паневежисе
Школа в Паневежисе
1 / 1A. Murauskaitės/LRT nuotr.
Школа в Паневежисе
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