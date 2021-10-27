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2021.10.27 14:49

Константин Хабенский возглавит Московский Художественный театр

LRT.lt2021.10.27 14:49
Константин Хабенский
Константин Хабенский / Shutterstock.com

Как стало известно сегодня из сообщения Министерства культуры РФ, заслуженный деятель искусств РФ Сергей Женовач уходит с поста художественного руководителя МХТ имени А. П. Чехова по собственному желанию. На этой должности его сменит актер Московского Художественного театра, народный артист РФ Константин Хабенский. Об этом сообщает сам театр.

«Мы с уважением относимся к решению Сергея Васильевича и благодарим его за проделанную работу. Он принял МХТ имени А. П. Чехова в непростой период и в своей деятельности на посту художественного руководителя ориентировался на высокие идеалы творчества, заложенные его предшественниками, — отметили в Минкультуры России. — Сергей Васильевич продолжит руководить Студией театрального искусства и тем самым привнесет еще много полезного в развитие отечественного театра».

Сергей Васильевич Женовач возглавлял МХТ имени А. П. Чехова с апреля 2018 года. За время его руководства выпущено более 10 премьер, три из которых – в его постановке.

Константин Юрьевич Хабенский дебютировал на сцене Художественного театра в 2002 году, в 2003-м вступил в труппу МХТ имени А. П. Чехова.

В Министерстве культуры отметили, что новому руководству предстоит продолжить развитие богатых традиций МХТ и предложить зрителю новые творческие проекты: «Уверены, Константин Юрьевич обладает необходимыми качествами и авторитетом, чтобы объединить вокруг себя труппу и вывести театр на новый уровень. Он много лет трудится в МХТ имени А. П. Чехова, хорошо знаком коллективу и знает ситуацию в учреждении изнутри. Благодаря этому сможет быстро включиться в работу в новой должности».

Константин Хабенский
Константин Хабенский
1 / 1Shutterstock.com
Константин Хабенский
# Культура
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