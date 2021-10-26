Лиепа Жельнене. Если сомневаешься, работаешь на Беларусь?

Прошло почти три месяца с тех пор, как Литва применила оправдавшую себя практику и стала разворачивать нелегально проникающих в страну мигрантов. Политика разворота замедлила амбиции Александра Лукашенко, который собирался наводнить Европу мигрантами, а Литва, которая впервые применила ее, получила поддержку. О гибридной атаке говорят не только министр внутренних дел Агне Билотайте, но и глава Европейской комиссии и европейские лидеры.

И хотя стену все равно придется строить за свой счет, поддержка союзниками предложения о легализации выталкивания мигрантов - большое достижение Литвы.

Впрочем, решения не будут быстрыми, и пока их нет, юристы законно ставят под сомнение возможные нарушения прав человека, а журналисты справедливо удивляются, почему министерство планирует оплачивать серию заказных статей, когда в течение трех месяцев у них не было возможности увидеть воочию атаку, совершаемую А. Лукашенко.

И здесь вместо поиска информации и законных союзников в борьбе с гибридной атакой, к сожалению, предпочтение отдается уловкам и секретам.

Это тот случай, когда в течение трех дней разные должностные лица Службы охраны госграницы (СОГГ) по-разному рассказывают, где и как применяется политика разворота. Хотя в законодательстве четко указано, что официальные лица имеют право делать это только на участке границы, то есть в пяти километрах от границы, ясно, что никто не измеряет расстояния и в Беларусь обратно везут в том числе лиц, которые ушли на несколько десятков километров вглубь Литвы.

Лиепа Жельнене / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Но когда юристы вслух заявляют, что это нарушение, на них тут же наклеивают ярлыки и обвиняют в служении режиму А. Лукашенко.

То же самое и с журналистами, которые, получив информацию о блуждающих по Литве мигрантах, бросились сдавать их службам. Уже на следующий день заместитель министра внутренних дел Кястутис Ланчинскас захотел изучить их работу.

И развороты продолжают происходить тайно. Даже если в результате мигрантов придется возить по бездорожью со скоростью 120 километров в час для того, чтобы только журналист не догнал. Министр Агне Билотайте поясняет, что разворот мигрантов не демонстрируется из соображений безопасности пограничников. Якобы в адрес пограничников уже поступают угрозы со стороны белорусских спецслужб.

Но пока Литва защищает должностных лиц от журналистов, Беларусь демонстрирует миру собственную версию истории о литовских пограничниках, которые избивают мигрантов и отнимают у них телефоны. И журналисты не могут опровергнуть подобные истории, не присутствуя на месте происшествия.

А вопросов о человечности политики выталкивания становится только больше. Они уже появляются не только у литовских журналистов и юристов, но и у международных организаций - Frontex, ООН и Совета Европы.

А ведь их мы не будем винить за работу на благо господина Лукашенко?

Мы можем завоевать доверие международных организаций, только если будем сохранять прозрачность. В первую очередь, если будем открыты нашим журналистам и юристам. И через них - всему миру. Только так мы победим, получим помощь и, возможно, предотвратим гибель мигрантов зимой на границе. Потому что они тоже всего лишь люди, ставшие жертвой гибридной атаки А. Лукашенко.

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