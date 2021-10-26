Еврокомиссар: развороты мигрантов не являются законными и не должны быть узаконены

Финансирование строительства физических барьеров за счет средств Евросоюза не одобряет значительная часть стран сообщества, заявила еврокомиссар Ильва Юханссон.

Так ответственная за внутренние дела член Еврокомиссии высказалась по вопросу обеспечения финансовой помощи сообщества Литве в строящемся заграждении на границе с Беларусью.

По ее словам, вопрос финансирования физических ограждений на минувшей неделе в Брюсселе подробно обсуждали главы стран ЕС.

"В минувшую пятницу на Совете руководителей ЕС состоялись очень длительные дискуссии (по этому вопросу). Как мне сообщили, что эту позицию (не финансировать барьеры – BNS) поддерживает большинство число государств-членов", – заявила И. Юханссон в интервью BNS.

По ее словам, Еврокомиссия поддерживает охрану внешней границы ЕС, выделяя должностных лиц Frontex и финансируя меры защиты иного рода.

"Некоторые страны-члены финансируют и возводят физические барьеры – прибегать к этому является их решением", – сказала еврокомиссар.

Латвия, Литва и Польша сталкиваются с наплывом незаконных мигрантов из Беларуси. В Литву в этом году проникли около 4,2 тыс. человек. Реагируя на кризис, правительство Литвы решило возвести стену на границе с Беларусью, на это будет выделено 152 млн евро.

– В середине октября вы заявили о своей озабоченности тем, что люди застряли в лесах на границе ЕС с Беларусью, и призвали послов Латвии, Литвы и Польши обсудить возможные способы разрешения этой проблемы. Насколько я понимаю, вы провели встречи на минувшей неделе. Каким был ваш месседж Литве и другим странам?

– Во-первых, мы находимся в ситуации, которая является очень опасной - режим Александра Лукашенко применяет гибридную угрозу против Латвии, Литвы и Польшы. Он использует людей беспрецедентным и очень опасным способом, когда людей заманивают в ловушку на внешней границе. Поэтому это вина, конечно, А. Лукашенко и его режима, но одновременно на границе уже погибали люди – это важно обсудить.

На самом деле на минувшей неделе состоялась встреча с послами и представителями Еврокомиссии. Я лично в них не участвовала, однако очень рада выводу Совета ЕС, который на прошлой неделе призвал ввести более строгие санкции, больше мер против режима А. Лукашенко, связаться с третьими странами, чтобы эта контрабанда людей была остановлена.

Я также считаю, что мы должны попытаться предоставить гуманитарную помощь этим людям, которые застряли на границе. Мы знаем, что белорусские пограничники меняют поведение: сначала они помогают людям, а когда они добираются до внешней границы, меняют тактику и не позволяют им вернуться.

- Можете ли вы четко сказать: поддерживаете ли вы действия литовских пограничников на границе с Беларусью?

- Я с самого начала следила за ситуацией в Литве и вложила в это много сил, поэтому должна отметить, что правительство и учреждения Литвы очень хорошо отреагировали на эту ситуацию. Они немедленно запросили помощь других стран, подключили Frontex и тесно сотрудничали с Комиссией. И мы поддержали Литву большими деньгами - дополнительными 37 млн. евро и оборудованием.

Ильва Юханссон и Ингрида Шимоните / D. Umbrasas/LRT

Поэтому я считаю, что в целом Литва очень хорошо отреагировала, спасая мигрантов и обеспечивая определенные условия. Я также понимаю, что ситуация, с которой столкнулась Литва, очень сложная и новая, это беспрецедентный случай, которого не было раньше. Так что все это сложно и, конечно, могут иметь место ошибки, их нужно расследовать, но в целом Литва очень хорошо справляется с ситуацией.

- На прошлой неделе вы сказали, что в ЕС нельзя легализовать и нормализовать разворот нелегальных мигрантов. Как это согласуется с вашей поддержкой и заявлениями о том, что Литва достойно справляется с ситуацией?

- Что ж, развороты не законны и не должны быть узаконены.(...) Поэтому я не могу дать карт-бланш (полную свободу) на все, что может или произошло на литовской границе, меня очень беспокоят сообщения об оттеснении, но в целом я должна сказать, что Литва, на мой взгляд, действительно старается соблюдать законодательство, старается делать все, что в ее силах, и действует прозрачно.

Честно говоря, здесь я вижу отличие от польских властей, которые были менее прозрачными и теперь приняли новый закон, который, на мой взгляд, может не соответствовать законодательству ЕС и не обеспечивает необходимую помощь. Если сравнивать, я думаю, что Литва пытается делать все возможное в этой очень, очень сложной ситуации. Также важно говорить о тех, кто действительно виноват - о режиме А. Лукашенко.

- Однако, когда дело касается дискуссии, которая ведется в Литве и, я думаю, и в других восточных членах блока, вы считаете, что Литва отталкивает мигрантов, или нет?

- Откровенно говоря, у меня недостаточно информации, чтобы ответить на этот вопрос. Литовские власти должны расследовать это и убедиться, что их действия соответствуют законодательству. Следует иметь в виду, насколько сложна ситуация и что Литва, защищая свои границы, хочет уважать основные права человека.

- Г-жа Юханссон, в том же заявлении, которое вы сделали на прошлой неделе, вы упомянули Польшу и сказали, что она отталкивает мигрантов. Что польские официальные лица поступают иначе, чем литовские, что позволяет сделать вывод, что польские официальные лица выталкивают мигрантов, а литовские - нет?

- Нет, я думаю, вы неправильно информированы. Я не обвиняла ни Польшу, ни Литву. У меня нет достаточно сведений, чтобы утверждать это, но я прошу польские власти быть прозрачными. Я думаю, что это также способ работы с сообщениями (о нарушениях): если вы говорите, что уважаете законодательство ЕС и основные права человека, вы должны быть прозрачными и сообщать о нарушениях.

- Не могли бы вы прокомментировать предоставленные нам официальными лицами данные о том, что пока один мигрант подал прошение о предоставлении убежища на пограничных переходах Литвы с Беларусью, и только два мигранта обратились за убежищем в посольство Литвы в Минске? Это две альтернативы, которые предлагают литовские власти при перенаправлении мигрантов обратно в Беларусь. Ими воспользовались трое мигрантов. Что это число говорит об эффективности этого механизма?

- Я не знаю, говорят ли нам эти цифры что-нибудь, но важно сказать, что в соответствии с законодательством ЕС, наши границы не открыты. Люди не имеют права въезжать в Шенгенскую зону, в страну ЕС, когда им только этого захочется. У них есть право ходатайствовать о предоставлении убежища, и они могут делать это на пограничных переходах ЕС, но они не имеют права въезжать, когда им захочется, потому что наши границы не открыты, и они не должны быть открытыми.