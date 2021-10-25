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2021.10.25 16:53

Фильм Блажявичюса "Бегунья" завоевал главный приз Рижского кинофестиваля

BNS, LRT.lt2021.10.25 16:53
Фильм "Бегунья"
Фильм "Бегунья" / Stop kadras

Фильм литовского режиссера Андрюса Блажявичюса "Бегунья" в понедельник завоевал главный приз на Рижском международном фестивале, сообщает кинокомпания M-Films.

"Этот фильм выделялся в конкурсной программе благодаря своему исследованию впечатляющего сочетания прекрасного исполнения и психического здоровья, эмпатии и технологий в погружающем в раздумья путешествии по городу. Кроме того, у нас в памяти надолго останется сложное и многослойное исполнение главной роли в этом фильме", – отмечает комиссия фестиваля.

Фильмы-победители Рижского фестиваля в этом году были выбраны из более чем 100 лент, соперничавших в десяти разных категориях и конкурсах.

Фильм "Бегунья" – напоминающая триллер любовная драма. Главная героиня Мария просыпается дома с разбитой губой и затекшей рукой. Куда-то пропал и ее парень Витас, в его профиле в Facebook нет никаких новых записей. Мария оказывается в такой ситуации уже не первый раз и это опять может закончиться плохо, так что она должна как можно быстрее найти Витаса.

Главную роль в фильме исполнила Жигиманте Эляна Якштайте, ее пропавшего молодого человека исполняет Марюс Репшис.

С 19 ноября фильм будет демонстрироваться в кинотеатрах Литвы.

Фильм "Бегунья"
Фильм "Бегунья"
1 / 1Stop kadras
Фильм "Бегунья"
# Культура
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