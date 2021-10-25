Новости

2021.10.25 14:43

В Вильнюсе у торгового центра звучали выстрелы

LRT.lt2021.10.25 14:43
В Вильнюсе у торгового центра звучали выстрелы
В Вильнюсе у торгового центра звучали выстрелы / BNS nuotr.

В понедельник в 11.42 час. поступило сообщение о выстрелах в Вильнюсе. Сообщалось, что на перекрестке ул. Кауно и Миндауго мужчина вытащил пистолет и выстрелил в воздух.

По словам официальных лиц, спустя некоторое время нарушитель порядка был идентифицирован и задержан. Согласно предварительным данным, мужчина (1984 года рождения) предположительно находился в состоянии алкогольного опьянения.

В его крови было обнаружено 2,95 промилле алкоголя.

Официальные лица пока не сообщили, из какого оружия стрелял задержанный. Это будет выяснено в ходе раследования.

Во время инцидента никто не пострадал.

В Вильнюсе у торгового центра звучали выстрелы
В Вильнюсе у торгового центра звучали выстрелы
В Вильнюсе у торгового центра звучали выстрелы
В Вильнюсе у торгового центра звучали выстрелы
В Вильнюсе у торгового центра звучали выстрелы
В Вильнюсе у торгового центра звучали выстрелы
1 / 4BNS nuotr.
В Вильнюсе у торгового центра звучали выстрелы
В Вильнюсе у торгового центра звучали выстрелы
2 / 4BNS nuotr.
В Вильнюсе у торгового центра звучали выстрелы
В Вильнюсе у торгового центра звучали выстрелы
3 / 4BNS nuotr.
В Вильнюсе у торгового центра звучали выстрелы
В Вильнюсе у торгового центра звучали выстрелы
4 / 4BNS nuotr.
В Вильнюсе у торгового центра звучали выстрелы
В Вильнюсе у торгового центра звучали выстрелы
В Вильнюсе у торгового центра звучали выстрелы
В Вильнюсе у торгового центра звучали выстрелы
# Литва
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt
Кадр из фильма "Особенностей национальной охоты"
17 мин. назад

Скончался режиссер "Особенностей национальной охоты" Александр Рогожкин

Саулюс Чаплинскас
2 ч. назад

Профессор Чаплинскас: нам придется жить с этим вирусом, возможно, всю оставшуюся жизнь

Проверка паспортов возможностей в супермаркете
3 ч. назад

В Новой Вильне задержали мужчину с чужим паспортом возможностей

4 ч. назад

В Литве - 1810 новых случаев коронавируса

Бронюс Маркаускас
4 ч. назад

Задержанные в России мэр Клайпедского района и два предпринимателя переданы Литве

Мигранты в Польше
4 ч. назад

В Германии готовят распределение нелегальных беженцев по федеральным землям

Алек Болдуин
6 ч. назад

Патроны не были холостыми? Эксперт о выстрелах Болдуина на съемках фильма

Коронавирус в России
7 ч. назад

В ряде российских регионов начался локдаун

Александр Лукашенко
7 ч. назад

На белорусском ТВ сравнили Лукашенко с теми, кто "спрятался в бункере"

Бронюс Маркаускас
20 ч. назад

В России за возможное нарушение границы задержан мэр Клайпедского района

Бронюс Маркаускас
2021.10.24 19:14

В России за возможное нарушение границы задержан мэр Клайпедского района

Саулюс Чаплинскас
2021.10.25 12:41

Профессор Чаплинскас: нам придется жить с этим вирусом, возможно, всю оставшуюся жизнь

Бронюс Маркаускас
2021.10.25 10:40

Задержанные в России мэр Клайпедского района и два предпринимателя переданы Литве

2021.10.25 11:08

В Литве - 1810 новых случаев коронавируса

Проверка паспортов возможностей в супермаркете
2021.10.25 11:56

В Новой Вильне задержали мужчину с чужим паспортом возможностей

Из-за нехватки больничных мест некоторых румынских пациентов, находящихся в критическом состоянии, отправляют на лечение за границу
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2021.10.24 16:10
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Комендантский час для непривитых. Румыния вводит новые ограничения для борьбы с коронавирусом

Александр Лукашенко
2021.10.25 07:31

На белорусском ТВ сравнили Лукашенко с теми, кто "спрятался в бункере"

Коронавирус в России
2021.10.25 07:52

В ряде российских регионов начался локдаун

Мигранты в Польше
2021.10.25 10:31

В Германии готовят распределение нелегальных беженцев по федеральным землям

Алек Болдуин
2021.10.25 08:33

Патроны не были холостыми? Эксперт о выстрелах Болдуина на съемках фильма