В Вильнюсе у торгового центра звучали выстрелы

В понедельник в 11.42 час. поступило сообщение о выстрелах в Вильнюсе. Сообщалось, что на перекрестке ул. Кауно и Миндауго мужчина вытащил пистолет и выстрелил в воздух.

По словам официальных лиц, спустя некоторое время нарушитель порядка был идентифицирован и задержан. Согласно предварительным данным, мужчина (1984 года рождения) предположительно находился в состоянии алкогольного опьянения.

В его крови было обнаружено 2,95 промилле алкоголя.

Официальные лица пока не сообщили, из какого оружия стрелял задержанный. Это будет выяснено в ходе раследования.

Во время инцидента никто не пострадал.