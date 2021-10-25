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2021.10.25 12:41

Профессор Чаплинскас: нам придется жить с этим вирусом, возможно, всю оставшуюся жизнь

LRT.lt2021.10.25 12:41
Саулюс Чаплинскас
Саулюс Чаплинскас / D. Umbraso/LRT nuotr.

Литовское правительство прогнозирует, что четвертая волна COVID-19 в Литве станет крупнейшей за все время пандемии. Вирусолог Саулюс Чаплинская считает, что вирус будет сложно полностью искоренить - с вирусом, возможно, придется жить всю оставшуюся жизнь.

«Мы до конца не осознаем, что нам придется жить с этим вирусом, возможно, всю оставшуюся жизнь, человечество должно будет жить с этим вирусом. Но, возможно, до сих пор многие граждане, как и возможно, лица, принимающие решения, нацелены на стратегию нулевого COVID-19. (…). Но нужно как можно скорее достичь определенного уровня, который бы означал, что вирус будет распространяться, но система здравоохранения не рухнет. В таком случае наша экономическая, социальная жизнь смогла бы нормально функционировать. И, похоже, что скандинавы этого уже добились», - сказал вирусолог в интервью Телевидению ЛРТ.

Он подчеркивает, что в данный момент государству следует идти на своеобразный «контракт» с гражданами.

«Нет смысла разговаривать с противниками вакцины. Но сколько существует антипрививочников? Социологические исследования показывают, что их не более 10–14 процентов. Все. Основная масса и самый главный вызов - это те, кто сомневается, и те, у кого есть вопросы. Если они не получают на них ответов, значит, они ищут их сами», - говорит профессор.

Он считает, что у властей в свое время не было понимания того, как проводить правильную коммуникацию и что означают социальные сети, «а социальные сети в наши дни означают очень много».

«Информирование о вакцинах коренным образом отличается от всех других видов коммуникации по вопросам здоровья. Почему? Прежде всего потому, что прививают здоровых людей а больных лечат и так далее. И здесь Всемирная организация здравоохранения уделяет особое внимание коммуникации. Я участвовал во многих подобных тренингах, а потом, когда видишь, что все делается как будто наоборот... Я неоднократно говорил, что много таких ошибок было сделано в Литве, озвучивались предложения, которые могли быть сделаны только врагом Литвы. Именно потому мы сейчас и находимся в такой ситуации», - констатирует Чаплинскас.

Он уверен, что больных нельзя делить на виновных и невиновных – лечить одинаково хорошо необходимо всех. «Мы просто забыли, что людей, больных, нельзя делить на виновных и невиновных. (…) Это дорога в никуда», - сказал он.

Саулюс Чаплинскас
Саулюс Чаплинскас
1 / 1D. Umbraso/LRT nuotr.
Саулюс Чаплинскас
# Литва
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