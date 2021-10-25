В Германии готовят распределение нелегальных беженцев по федеральным землям

Начиная с августа, в Германии наблюдается лавинообразный рост числа нелегальных мигрантов, прибывающих из Польши по белорусскому маршруту. Их число составило 6162 человека.

Распределение нелегальных мигрантов, проникших в Германию через Беларусь и Польшу, начнется в начале ноября. Как заявил в понедельник, 25 октября, официальный представитель управления федеральной полиции Берлина, работа в этом направлении находится в стадии подготовки. Полиция работает во взаимодействии с Федеральным ведомством по миграции и беженцам (Bamf), которое и будет осуществлять распределение по федеральным землям мигрантов, прошедших первоначальную регистрацию.

В настоящее время все они находятся в лагере в Айзенхюттенштадте. Там проводится проверка данных беженцев, делается тест на коронавирус и осуществляется их снабжение продовольствием и предметами первой необходимости. Министр внутренних дел федеральной земли Бранденбург Михаэль Штюбген (Michael Stübgen) достиг соглашения с главой федерального МВД Хорстом Зеехофером (Horst Seehofer) о разгрузке лагеря.

Начиная с августа, в Германии наблюдается лавинообразный рост числа нелегальных мигрантов, прибывающих из Польши. В августе на германо-польской границе было обнаружено 713 человек, незаконно прибывших в Германию, из них 474 - через Беларусь. В сентябре число незаконных въездов через Польшу увеличилось до 2323 человек, из них в 1903 - через Беларусь. К 21 октября число нелегальных мигрантов, попавших в 2021 году в Германию по белорусскому маршруту, составило 6162 человека. Только за последние 2 дня польско-германскую границу в поисках убежища пересекли около 500 мигрантов.



DW