Задержанные в России мэр Клайпедского района и два предпринимателя переданы Литве

Задержанные в воскресенье Россией в Куршском заливе три гражданина Литвы – мэр Клайпедского района Бронюс Маркаускас и два предпринимателя – переданы Литвы. Эту информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел.

"Уполномоченный Литвы по вопросам границы сообщил, что все участники инцидента в Куршском заливе уже в Литве. Процедура передачи завершена", – сообщила BNS в воскресенье поздно вечером представитель главы МИД по связям с общественностью Витауте Шмайжите-Кулешене.

Литовские граждане были переданы на пограничном посте в Панемуне.

Б. Маркаускас в воскресенье вечером написал в социальной сети Фейсбук, что сожалеет по поводу инцидента и заверил, что пересек государственную границу случайно.

"Я хороший рыбак, но как оказалось, ориентируюсь плохо. (...) Сегодня во время рыбалки в Куршском заливе я случайно пересек государственную границу России. Меня задержали и наказали денежным штрафом. Я сожалею по поводу этого инцидента. Событие не из приятных, но я уже еду домой. Я также хочу поблагодарить наших консульских сотрудников за оперативность и помощь", – написал мэр.

Об инциденте сообщил портал 15min.lt, по его данным российские должностные лица задержали Б. Маркаскаса и двух предпринимателей - бывшего советника мэра Дарюса Жилинскаса и Ромуалдаса Шукиса за незаконное пересечение границы.

Как сообщил BNS представитель по связям с общественностью Службы охраны госграницы Литвы Гедрюс Мишутис, скорее всего нарушение границы, зафиксированное примерно в 14 часов, не было преднамеренным. Как правило, подобные нарушения чаще фиксируется в теплое время года.