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2021.10.25 07:52

В ряде российских регионов начался локдаун

Deutsche Welle2021.10.25 07:52
Коронавирус в России
Коронавирус в России / AP nuotr.

На федеральном уровне нерабочие дни начинаются с 1 ноября, однако региональные власти могут определять их продолжительность самостоятельно.

В шести российских регионах - в Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Курской, Самарской областях и в Пермском крае, с понедельника, 25 октября начинаются нерабочие дни. Они были объявлены региональными властями с целью предотвратить распространение коронавируса. В этих субъектах РФ нерабочие дни не совпадают с федеральными, которые пройдут с 30 октября по 7 ноября. В ряде других регионов они также начнутся раньше - в Северной Осетии - с 26 октября, Саратовской области - с 27-го, в Москве и Московской области - с 28-го, в Санкт-Петербурге- с 30-го.

Владимир Путин предоставил возможность главам регионов на свое усмотрение вводить дополнительные нерабочие дни в связи со сложившейся на местах ситуацией. Он не исключил, что в некоторых субъектах России они могут продлиться и после 7 ноября.

В период локдауна продолжат оказывать услуги медицинские и аптечные организации, не остановятся непрерывно действующие организации, а также предприятия, работающие в сфере ЖКХ, энергетики и оборонной промышленности. В регионах продолжит работу общественный транспорт, в том числе такси, а кафе и рестораны смогут продавать продукцию навынос. Во многих регионах вводится обязательная самоизоляция для пожилых людей.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рекомендовала россиянам ограничить перемещения между регионами. Роспотребнадзор также рекомендовал россиянам оставаться дома и не планировать поездки во время нерабочих дней.

Deutsche Welle

Коронавирус в России
Коронавирус в России
1 / 1AP nuotr.
Коронавирус в России
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