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2021.10.25 07:31

На белорусском ТВ сравнили Лукашенко с теми, кто "спрятался в бункере"

Радио «Cвобода»2021.10.25 07:31
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко / AP nuotr.

Ведущий белорусского государственного телеканала СТВ Евгений Пустовой в своей передаче "Политика без галстуков и купюр" сравнил Александра Лукашенко с лидерами других стран, которые, как он выразился, во время пандемии коронавирусной инфекции прячутся по бункерам.

Как заявил Пустовой, Лукашенко "единственный президент, который не прятался от народа по бункерам, а от министров и журналистов с помощью телеконференций". Также, по его словам, в Беларуси "обошлось без локдаунов, без бездумного карантина".

В ещё одной реплике о Лукашенко Пустовой отметил, что у белорусского авторитарного лидера "бессонные ночи и переживания отражались на лице. Ботоксом не пользуется".

Фамилий тех, с кем сравнивается Лукашенко, Пустовой не назвал.

Упоминания "бункера" и "ботокса" нередко звучат в высказываниях российских оппозиционеров о президенте России Владимире Путине. В периоды обострения ситуации с эпидемией коронавирусной инфекции в России – такие как сейчас – Путин почти не проводит публичных мероприятий, однако проводит совещания посредством телеконференций. Кабинет без окон, в котором находится Путин, при этом сравнивают с бункером. О ботоксе, уколы которого используются для косметических процедур, говоря о Путине, ещё 10 лет назад упоминал, например, Алексей Навальный. В Кремле не подтверждали и не отрицали использование Путиным ботокса.

Как заявил Евгений Пустовой изданию "Подъём", Владимира Путина он в виду не имел. По его словам, "ботокс" был отсылкой к президенту США Джо Байдену: "Помните, когда была предвыборная гонка в США, Трамп сказал Байдену: зачем вы себя ботоксом накачали и маску потом надели – красоту прячете?" (точно таких слов Трамп, по всей видимости, не говорил, однако действительно утверждал, что Байден якобы сделал пластическую операцию). Белорусский журналист также сказал, что считает Путина "красавчиком" и выступает за союз с Россией.

Беларусь во время пандемии не вводила карантин. При этом здесь один из самых низких процентов вакцинированных от коронавируса среди европейских стран. Еще в прошлом году белорусские власти не раз заявляли, что смогли победить коронавирус, но о пандемии иногда вспоминали, например, когда не принимали передачи в изоляторах для задержанных граждан, отмечает "Немецкая волна".

В последние недели - как и в России – в Беларуси отмечается рост числа заражённых. Врачи рассказывают, что отделения переполнены задыхающимися пациентами с коронавирусом. Многие белорусы жалуются на то, что в стране сложно сделать тест на COVID-19, а к заболевшим пациентам не приходят на дом врачи, сообщает телеканал "Настоящее время".

При этом Лукашенко критикует принимаемые в других странах (включая Россию) меры по борьбе с распространением инфекции, включая масочный режим. Он также не прививался, хотя на словах поддерживает вакцинацию. Министерство здравоохранения Беларуси на прошлой неделе отменило обязательный масочный режим, который был введён в стране 9 октября. Меру раскритиковал Александр Лукашенко. На совещании 19 октября он потребовал не допускать никакого давления на людей в вопросах ношения защитных средств, дистанцирования и вакцинации.

Радио "Свобода"

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
1 / 1AP nuotr.
Александр Лукашенко
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