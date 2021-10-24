Книга Гитанаса Науседы и Вилии Герулайтене стала основой для современной оперы

Современная опера «Хроника нидской школы», которая была поставлена минувшим летом в Неринге, переезжает в закрытые помещения. Теперь ее можно увидеть в Клайпедском драматическом театре.

«Хроника нидской школы» звучит в Клайпедском драматическом театре. Первоначально жанр спектакля определялся как «опера – звуковая прогулка», в Ниде его сценой были природа, город, залив и улицы.

«Поскольку ничто не может соперничать с красотой литовской природы, то в данном случае мы основное внимание сосредоточили на звуке», - говорит в интервью телевидению LRT режиссер и композитор Йонас Юркунас.

Пять лет назад была издана книга «Хроника нидской школы», рассказывающая о жизни Ниды в межвоенный период. Книгу написали нынешний президент Литвы Гитанас Науседа и Вилия Герулайтене. Издание попало в руки композитора Й. Юркунаса, который летом часто отдыхает в Ниде.

«Во время чтения просматриваются три уровня: повседневная жизнь городков, определенные глобальные изменения в жизни литовцев и немцев с началом войны и прихода на эту землю русских, а также личные переживания, надежды, чувства человека», - говорит режиссер.

Йонас Юркунас / Nuotr. iš asm. archyvo

В опере звуки песка, воды, ветра, линий электропередач переплетаются с историями жителей Неринги, которые озвучивают актеры Витаутас Анужис, Каролина Контените и Йонас Баранаускас, а также с музыкой в исполнении квартета Чюрлениса и хора «Мелос».

За помощью в инсценировке «Хроники нидской школы» композитор обратился к драматургу Кристине Савицкене, которая любит работать с реальными, невыдуманными историями.

«Сначала это показалось мне довольно скучным набором фактов, пока я не дочитала до середины книги и не поняла, как красиво в этот исторический контекст – Первая мировая война, Вторая мировая война – вплетены истории людей, живших в Ниде и вообще в Клайпедском регионе», - говорит драматург.

Нида / D. Umbraso/LRT nuotr.

В текстах нет никаких изменений, появились лишь музыкальные решения.

Организаторы обещают провести сеанс-прослушивание в Вильнюсе, в Центре исследования музыкальных инноваций, а следующим летом они хотели бы продолжить экскурсии в Ниде. Эта опера – одно из мероприятий Неринги как культурной столицы Литвы.