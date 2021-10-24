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2021.10.24 08:15

Б. Гальдикас: Если человечество и впредь будет вмешиваться в природу, пандемии будут повторяться

Радио LRT, LRT.lt2021.10.24 08:15
Бируте Гальдикас
Бируте Гальдикас / D. Umbraso/LRT nuotr.

Всемирно известная канадская антрополог, приматолог, этолог и эколог литовского происхождения Бируте Гальдикас, находящаяся сейчас в Литве, заявила, что изменение климата является самой большой угрозой для нашей планеты. По ее словам, такие пандемии, как COVID-19, будут повторяться, так как человечество все больше наносит непоправимый ущерб природе.

Бируте Гальдикас является крупнейшим специалистом по орангутанам, активисткой движения охраны орангутанов острова Борнео, возглавляет Международный фонд защиты этих приматов в Лос-Анджелесе. Исследования жизни высших приматов ученая проводила на протяжении 25 лет, большую часть времени находясь в тяжёлых полевых условиях и живя в бамбуковой хижине. Она внесла важный вклад в создание национального парка на основе заповедника Танджунг-Путинг, ставшего домом для многих орангутанов, и лично участвовала в возвращении в дикую природу более 150 особей этих животных, выросших в неволе.

Её перу принадлежит несколько книг, в том числе «Великая обезьянья одиссея» и воспоминания «Размышления об Эдеме» о годах, проведённых на Борнео. За свою деятельность Бируте Гальдикас удостоена разнообразных наград и премий.

Бируте Гальдикас
Бируте Гальдикас
1 / 1D. Umbraso/LRT nuotr.
Бируте Гальдикас
# Литва
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