У президентского дворца – акция защитников прав ЛГБТ-сообщества

В субботу на площади Даукантаса, возле президентского дворца, собрались защитники прав ЛГБТ-сообщества. Акция была организована после того, как мать одной представительницы ЛГБТ Раса Рачене публично рассказала о переживаниях своей дочери и обратилась к президенту Гитанасу Науседе.
Чтобы привлечь внимание главы государства, в субботу к женщине присоединились некоторые политики, сообщает портал delfi.lt.
«Я выступаю не только за своего ребенка – я выступаю за многих детей и многих родителей, которые сегодня все еще чувствуют себя в Литве дискомфортно», - сказала Р. Рачене, которая также пришла в субботу к президентскому дворцу.
Присутствовавший на мероприятии член Сейма Томас Витаутас Раскявичюс выразил надежду на то, что поддержка со стороны общества «позволит нам более конструктивно обсудить в Сейме закон о партнерстве, который снова будет представлен в ближайшее время».
В расписании президента Г. Науседы на понедельник запланирована и встреча с Р. Рачене.