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2021.10.23 15:11

У президентского дворца – акция защитников прав ЛГБТ-сообщества

LRT.lt, BNS2021.10.23 15:11
Акция в поддержку прав ЛГБТ-сообщества возле президентского дворца
Акция в поддержку прав ЛГБТ-сообщества возле президентского дворца / D. Umbraso/LRT nuotr.

В субботу на площади Даукантаса, возле президентского дворца, собрались защитники прав ЛГБТ-сообщества. Акция была организована после того, как мать одной представительницы ЛГБТ Раса Рачене публично рассказала о переживаниях своей дочери и обратилась к президенту Гитанасу Науседе.

Чтобы привлечь внимание главы государства, в субботу к женщине присоединились некоторые политики, сообщает портал delfi.lt.

Акция в поддержку прав ЛГБТ-сообщества возле президентского дворца
Акция в поддержку прав ЛГБТ-сообщества возле президентского дворца / D. Umbraso/LRT nuotr.

«Я выступаю не только за своего ребенка – я выступаю за многих детей и многих родителей, которые сегодня все еще чувствуют себя в Литве дискомфортно», - сказала Р. Рачене, которая также пришла в субботу к президентскому дворцу.

LGBT teises palaikančiųjų akcija prie prezidentūros
LGBT teises palaikančiųjų akcija prie prezidentūros / D. Umbraso/LRT nuotr.

Присутствовавший на мероприятии член Сейма Томас Витаутас Раскявичюс выразил надежду на то, что поддержка со стороны общества «позволит нам более конструктивно обсудить в Сейме закон о партнерстве, который снова будет представлен в ближайшее время».

Акция в поддержку прав ЛГБТ-сообщества возле президентского дворца
Акция в поддержку прав ЛГБТ-сообщества возле президентского дворца / D. Umbraso/LRT nuotr.

В расписании президента Г. Науседы на понедельник запланирована и встреча с Р. Рачене.

Акция в поддержку прав ЛГБТ-сообщества возле президентского дворца
Акция в поддержку прав ЛГБТ-сообщества возле президентского дворца / D. Umbraso/LRT nuotr.
Акция в поддержку прав ЛГБТ-сообщества возле президентского дворца
Акция в поддержку прав ЛГБТ-сообщества возле президентского дворца
LGBT teises palaikančiųjų akcija prie prezidentūros
Акция в поддержку прав ЛГБТ-сообщества возле президентского дворца
Акция в поддержку прав ЛГБТ-сообщества возле президентского дворца
Акция в поддержку прав ЛГБТ-сообщества возле президентского дворца
Акция в поддержку прав ЛГБТ-сообщества возле президентского дворца
1 / 5D. Umbraso/LRT nuotr.
Акция в поддержку прав ЛГБТ-сообщества возле президентского дворца
Акция в поддержку прав ЛГБТ-сообщества возле президентского дворца
2 / 5D. Umbraso/LRT nuotr.
LGBT teises palaikančiųjų akcija prie prezidentūros
LGBT teises palaikančiųjų akcija prie prezidentūros
3 / 5D. Umbraso/LRT nuotr.
Акция в поддержку прав ЛГБТ-сообщества возле президентского дворца
Акция в поддержку прав ЛГБТ-сообщества возле президентского дворца
4 / 5D. Umbraso/LRT nuotr.
Акция в поддержку прав ЛГБТ-сообщества возле президентского дворца
Акция в поддержку прав ЛГБТ-сообщества возле президентского дворца
5 / 5D. Umbraso/LRT nuotr.
Акция в поддержку прав ЛГБТ-сообщества возле президентского дворца
Акция в поддержку прав ЛГБТ-сообщества возле президентского дворца
LGBT teises palaikančiųjų akcija prie prezidentūros
Акция в поддержку прав ЛГБТ-сообщества возле президентского дворца
Акция в поддержку прав ЛГБТ-сообщества возле президентского дворца
# Литва
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