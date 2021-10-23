В Украину прибыла третья партия военной помощи от США

Договоренность о поставках дополнительной помощи на 60 млн долларов была достигнута во время визита в США президента Украины Владимира Зеленского.

Третья партия американской военной помощи прибыла в Украину. "В Украину прибыла третья, заключительная партия дополнительной международной помощи, касающейся безопасности, на 60 млн долларов от правительства США для нужд украинских вооруженных сил, включающая боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и так далее", - сообщило министерство обороны страны в своем Twitter вечером в пятницу, 22 октября.

🛬До України прибула третя заключна партія додаткової міжнародної безпекової допомоги на 60 млн доларів від Уряду Сполучених Штатів Америки для потреб Збройних Сил України, що включає боєприпаси, протитанкове та високоточне озброєння, медичне майно тощо. pic.twitter.com/4dgriozXTX — Defence of Ukraine (@DefenceU) October 22, 2021

"США помогают Украине в развитии Вооруженных сил, включая материально-техническую помощь и тренировки как тактического, так и стратегического уровня. Мы хотим видеть Украину на пути в НАТО, мирной и свободной страной", - заявила в аэропорту Киева военный атташе посольства США в Украине полковник Бриттани Стюарт.

Как отмечается в сообщении пресс-службы министерства обороны страны, договоренности о поставках американской военной помощи были достигнуты во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США в начале сентября. В ходе переговоров с американским лидером Джозефом Байденом была достигнута договоренность о поставках еще на 60 млн долларов, сверх согласованного ранее объема в 250 млн. Первую и вторую партию дополнительной помощи доставили в Киев 10 и 18 октября.

Помощь Украине на сотни миллионов долларов

Украина получала от США материально-техническую помощь все предыдущие годы. При президенте Дональде Трампе Вашингтон выделил Киеву в рамках военной помощи в 2017 и 2018 годах по 350 млн долларов, в 2019 году - 250 млн, в 2020 году - 300 млн. Кроме того, администрация Трампа одобрила продажу Киеву и летального оружия - Украина начала получать противотанковые комплексы Javelin, напоминает агентство ТАСС.

DW