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2021.10.23 11:11

В Украину прибыла третья партия военной помощи от США

DW2021.10.23 11:11
Владимир Зеленский посещает военнослужащих на востоке Украины
Владимир Зеленский посещает военнослужащих на востоке Украины / AP nuotr.

Договоренность о поставках дополнительной помощи на 60 млн долларов была достигнута во время визита в США президента Украины Владимира Зеленского.

Третья партия американской военной помощи прибыла в Украину. "В Украину прибыла третья, заключительная партия дополнительной международной помощи, касающейся безопасности, на 60 млн долларов от правительства США для нужд украинских вооруженных сил, включающая боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и так далее", - сообщило министерство обороны страны в своем Twitter вечером в пятницу, 22 октября.

"США помогают Украине в развитии Вооруженных сил, включая материально-техническую помощь и тренировки как тактического, так и стратегического уровня. Мы хотим видеть Украину на пути в НАТО, мирной и свободной страной", - заявила в аэропорту Киева военный атташе посольства США в Украине полковник Бриттани Стюарт.

Как отмечается в сообщении пресс-службы министерства обороны страны, договоренности о поставках американской военной помощи были достигнуты во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США в начале сентября. В ходе переговоров с американским лидером Джозефом Байденом была достигнута договоренность о поставках еще на 60 млн долларов, сверх согласованного ранее объема в 250 млн. Первую и вторую партию дополнительной помощи доставили в Киев 10 и 18 октября.

Помощь Украине на сотни миллионов долларов

Украина получала от США материально-техническую помощь все предыдущие годы. При президенте Дональде Трампе Вашингтон выделил Киеву в рамках военной помощи в 2017 и 2018 годах по 350 млн долларов, в 2019 году - 250 млн, в 2020 году - 300 млн. Кроме того, администрация Трампа одобрила продажу Киеву и летального оружия - Украина начала получать противотанковые комплексы Javelin, напоминает агентство ТАСС.

DW

Владимир Зеленский посещает военнослужащих на востоке Украины
Владимир Зеленский посещает военнослужащих на востоке Украины
1 / 1AP nuotr.
Владимир Зеленский посещает военнослужащих на востоке Украины
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