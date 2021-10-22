В Латвии аннулировали лицензию на вещание Первого Балтийского канала

Национальный совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию на вещание русскоязычного Первого Балтийского канала, пишет Delfi. Такое решение в совете объяснили тремя нарушениями, допущенными телеканалом в течение года.

Первый штраф был наложен за грубое нарушение основных условий выданной лицензии на вещание путем трансляции в программе "ПБК Латвия" программ, созданных другими электронными СМИ. Во второй раз канал оштрафовали за несоблюдение обязательств предоставлять в программе не менее 51% еженедельных европейских передач.

В третьем случае штраф был наложен из-за информации, которая "угрожала общественному здоровью или могла представлять серьезный риск". В одной из передач, в частности, говорилось о том, что коронавирус – это заболевание с низким уровнем заразности и от него можно уберечься, употребляя в пищу сельдь, передает издание.

Лицензия на вещание сроком на 10 лет была выдана телеканалу в феврале 2015 года, она будет аннулирована с 26 октября.

Первый Балтийский канал – телеканал, созданный на основе российского государственного Первого канала для вещания его передач в странах Балтии. С 27 сентября, как указывает Delfi, телеканал стал предлагать зрителям передачи на латышском языке – так руководство пыталось привлечь более широкую аудиторию среди зрителей Латвии. Также канал планировал изменить логотип: вместо прежнего синего должен появиться красно-белый – это цвета латвийского флага.

Телеканал входит в балтийский медиахолдинг Baltic Media Alliance. У этой компании проблемы начались еще в 2019 году: было заведено уголовное дело за нарушение санкционного режима, прошли обыски. Baltic Media Alliance показывала телеканалы, которые в России принадлежат близкому другу Владимира Путина Юрию Ковальчуку. А Ковальчук и его компании после аннексии Крыма находятся под международными санкциями.



"Настоящее время"