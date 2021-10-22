Новости

2021.10.22 08:57

В Латвии аннулировали лицензию на вещание Первого Балтийского канала

"Настоящее время"2021.10.22 08:57
Ассоцитаивное фото
Ассоцитаивное фото / Shutterstock nuotr.

Национальный совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию на вещание русскоязычного Первого Балтийского канала, пишет Delfi. Такое решение в совете объяснили тремя нарушениями, допущенными телеканалом в течение года.

Первый штраф был наложен за грубое нарушение основных условий выданной лицензии на вещание путем трансляции в программе "ПБК Латвия" программ, созданных другими электронными СМИ. Во второй раз канал оштрафовали за несоблюдение обязательств предоставлять в программе не менее 51% еженедельных европейских передач.

В третьем случае штраф был наложен из-за информации, которая "угрожала общественному здоровью или могла представлять серьезный риск". В одной из передач, в частности, говорилось о том, что коронавирус – это заболевание с низким уровнем заразности и от него можно уберечься, употребляя в пищу сельдь, передает издание.

Лицензия на вещание сроком на 10 лет была выдана телеканалу в феврале 2015 года, она будет аннулирована с 26 октября.

Первый Балтийский канал – телеканал, созданный на основе российского государственного Первого канала для вещания его передач в странах Балтии. С 27 сентября, как указывает Delfi, телеканал стал предлагать зрителям передачи на латышском языке – так руководство пыталось привлечь более широкую аудиторию среди зрителей Латвии. Также канал планировал изменить логотип: вместо прежнего синего должен появиться красно-белый – это цвета латвийского флага.

Телеканал входит в балтийский медиахолдинг Baltic Media Alliance. У этой компании проблемы начались еще в 2019 году: было заведено уголовное дело за нарушение санкционного режима, прошли обыски. Baltic Media Alliance показывала телеканалы, которые в России принадлежат близкому другу Владимира Путина Юрию Ковальчуку. А Ковальчук и его компании после аннексии Крыма находятся под международными санкциями.

"Настоящее время"

Ассоцитаивное фото
Ассоцитаивное фото
1 / 1Shutterstock nuotr.
Ассоцитаивное фото
# В мире
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt
Арунас Дулькис
38 мин. назад

Дулькис ответил на критику президента: некоторые люди не доверяют науке, медицине, друг другу и государству

Белорусский национальный флаг
53 мин. назад

100 дней ареста. О чем пишет Алесь Беляцкий из тюрьмы?

Коронавирус в России
16 ч. назад

В Москве вводится локдаун из-за коронавируса

Акция протеста у Сейма Литвы
5
17 ч. назад

В Вильнюсе составлен портрет типичного антипрививочника: "смельчак", "ожидающий" и сторонник теорий загавора

5
19 ч. назад

Гражданин Польши осужден в Вильнюсе - нелегально трудоустроил 900 соотечественников

Коронавирус в России
20 ч. назад

В России выявили новый вариант дельта-штамма коронавируса

Габриэлюс Ландсбергис
21 ч. назад

Ландсбергис о ноте Беларуси: с преступниками сложно говорить на языке дипломатии

Мигранты в Литве
22 ч. назад

Frankfurter Allgemeine. "Ключ к решению проблемы мигрантов, вероятно, находится в Москве"

Вильнюс
23 ч. назад

В Литве - 3058 новых случаев коронавируса

Последние мигранты покидают Руднинкай
1 д. назад

Парламентарии Литвы и Польши призывают Беларусь прекратить контрабанду людей

Акция протеста у Сейма Литвы
5
2021.10.21 16:03

В Вильнюсе составлен портрет типичного антипрививочника: "смельчак", "ожидающий" и сторонник теорий загавора

5
Вильнюс
2021.10.21 10:21

В Литве - 3058 новых случаев коронавируса

2021.10.21 13:43

Гражданин Польши осужден в Вильнюсе - нелегально трудоустроил 900 соотечественников

Габриэлюс Ландсбергис
2021.10.21 11:58

Ландсбергис о ноте Беларуси: с преступниками сложно говорить на языке дипломатии

Коронавирус в России
2021.10.21 17:14

В Москве вводится локдаун из-за коронавируса

Коронавирус в России
2021.10.21 12:46

В России выявили новый вариант дельта-штамма коронавируса

Мигранты в Литве
2021.10.21 11:17

Frankfurter Allgemeine. "Ключ к решению проблемы мигрантов, вероятно, находится в Москве"

Арунас Дулькис
2021.10.22 08:52

Дулькис ответил на критику президента: некоторые люди не доверяют науке, медицине, друг другу и государству

Белорусский национальный флаг
2021.10.22 08:37

100 дней ареста. О чем пишет Алесь Беляцкий из тюрьмы?