В Вильнюсе составлен портрет типичного антипрививочника: "смельчак", "ожидающий" и сторонник теорий загавора

Недоверие к прививкам и поддержка различных теорий заговора – две основные причины, препятствующие вакцинации некоторых жителей Вильнюса. А каждый десятый столичный антипрививочник рассчитывает легко переболеть COVID-19.

Такие результаты показал опрос, проведенный по заказу Вильнюсского городского самоуправления, во время которого была опрошена тысяча вильнюсцев, которые до сих пор не привились от COVID-19, говорится в сообщении самоуправления.

«Мы всегда стараемся опираться на данные, поэтому мы заказали это репрезентативное исследование, чтобы выяснить, какими ещё способами мы можем побудить вильнюсцев защитить себя от вируса. Прежде всего, можно сделать два ключевых вывода – строгие или «карательные» меры эффективны, как бы ни протестовали против них те, кто избегает прививок. А другое направление, которое менее опробовано в Литве и которое могло бы добавить несколько процентов вильнюсцев к группе привитых, – это различные поощрения и подарки за прививки», – утверждает Кипрас Красаускас, координатор вакцинации в Вильнюсе.

По его словам, такие меры ещё могут быть рассмотрены, но для этого потребуется широкий политический консенсус и соответствующее финансирование.

«Первое, что мы уже начали делать – больше поощрять семейных врачей при работе с вакцинацией, так как опрос показал, что мнение знакомых врачей является одним из самых важных факторов при принятии решения о прививке», – говорит К. Красаускас.

Cторонники теорий заговора



Вакцинация в Вильнюсе / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Жители столицы, которые заявили, что не доверяют прививкам, составляют около трети опрошенных. Большая часть (22%) этой группы считает, что вакцины разработаны слишком быстро, и поэтому применять их рискованно. Около 14% опрошенных считают, что лучше переболеть и таким образом приобрести иммунитет.

Ещё одна большая группа – сторонники различных «теорий заговора», которые составляют четверть от общего числа. Последние считают, что прививки вредны, однако эта информация утаивается (17%), или убеждены, что вирус и прививки – большой обман человечества (9%).

Каждый десятый (11%) непривитый и не имеющий иммунитета человек уверен в своём здоровье и надеется легко переболеть COVID-19. Около 4% опрошенных не могут сделать прививку по состоянию здоровья или в связи с рекомендациями врачей.

Собираются привиться, но позже?

Каждый десятый житель Вильнюса, который ещё не сделал прививку, собирается сделать это позже – у них либо не было времени, либо они не видели необходимости делать это летом, когда эпидемия пошла на спад. 7% опрошенных утверждают, что они не прививались, потому что им до сих пор не хватает информации о пользе прививок.

И всего один процент опрошенных утверждает, что прививке помешали технические причины – было неудобно прибыть в центр вакцинации.

Мнение формируют знакомые медики и близкие



Šeimų sąjūdžio mitingas Katedros aikštėje / E. Blževič/LRT nuotr.

На вопрос о том, каким источникам информации о прививках они доверяют больше всего, жители Вильнюса назвали знакомых медиков (53%), друзей и близких (44%). Третья группа, вызывающая наибольшее доверие – семейные врачи (25%). Далее следуют западные СМИ (24%), литовские СМИ (23%), социальные сети (20%), а также российские (7%) и польские (2%) СМИ.

Исследование показало, что женщины и респонденты со средним доходом (500-700 евро) более склонны доверять мнению и советам знакомых медиков.

Хотя в ходе опроса друзья и близкие были названы одним из самых надёжных источников информации, на который опираются противники прививок, вполне вероятно, что круг единомышленников формируется скорее по интересам или «истинам», в которые люди верят, чем по принципу семейных или близких дружеских связей – в близком окружении непривившихся чаще всего есть как привившиеся, так и непривившиеся люди.

Респонденты в возрасте 25-34 лет чаще утверждали, что большинство людей в их близком окружении сделали прививки. Опрошенные в возрасте 18-44 лет чаще говорили, что прививку сделали около половины их близких. Респонденты в возрасте старше 45 лет со средним образованием чаще других сообщали о большем количестве непривившихся людей в своём окружении.

Кнут немного более эффективен, чем пряник



"Паспорт возможностей" / E. Blaževič/LRT nuotr.

В ходе исследования также выяснилось, что именно может побудить жителей Вильнюса сделать прививку. При оценке всего комплекса мер, которые правительство может использовать для повышения темпа вакцинации, более эффективными следует считать «карательные», а не «стимулирующие» меры.

Важно подчеркнуть, что этот опрос был проведён в конце августа – до того, как стал широко использоваться паспорт возможностей, поэтому некоторые из ответов сейчас подтверждают эффективность этого требования.

На вопрос о том, какие стимулирующие меры привели бы их в пункт вакцинации, 13% непривитых вильнюсцев в первую очередь назвали то, что им позволяет в Литве паспорт возможностей – возможности свободно путешествовать, посещать культурные места, заведения общественного питания и спортивные клубы. Эту меру чаще называла более молодая аудитория в возрасте 25-44 лет.

Для каждого десятого (11%) до сих пор не привитого вильнюсца стимулом стала бы лотерея с призами в несколько сотен евро или больше. Похожая доля опрошенных (9%) изменила бы своё мнение о прививке, если бы получила купон на сумму 10-20 евро.

8% опрошенных утверждали, что привиться их бы поощрила возможность это сделать рядом с местом жительства. Другую группу респондентов (7%) на прививку вдохновила бы новость о том, что в будущем вакцина станет платной. Небольшими подарками соблазнились бы 4% опрошенных, а 3% респондентов назвали стимулом для прививки возможность для детей избежать дистанционного обучения.

Однако почти половина опрошенных (47%) заявила, что никакие поощрительные меры не изменят их мнения о прививках.

Как выглядят портреты противников прививок?





Акция протеста в Вильнюсе против ковидного сертификата / J. Stacevičiaus/LRT uotr.

Подводя итоги этого исследования, авторы опроса выделяют четыре группы не желающих прививаться вильнюсцев.

Самая многочисленная группа – это те, кто не доверяет прививкам (36% респондентов). Чаще всего это лица в возрасте до 55 лет, полагающиеся на мнение друзей, близких, западных СМИ и социальных сетей.

Вторая группа – сторонники теорий заговора (26%). Это группа людей более молодого возраста, но часто с более низким уровнем образования. Они доверяют советам ближайшего окружения и знакомых медиков, но более скептически относятся к советам семейных врачей.

Третья группа – ожидающие (8%), которые по тем или иным причинам ещё не сделали прививку, но не исключают такой возможности. Это лица среднего и старшего возраста, чаще женщины. Они доверяют мнению своих близких, западным СМИ и социальным сетям. Стимулом прививаться для этой группы (в несколько большей степени, чем для других групп) стала бы предоставленная работодателю возможность увольнения невакцинированных работников.

И четвёртая группа – те, кто не боится COVID-19 (11%), которые считают, что легко перенесли бы это заболевание. Чаще всего это молодые люди (18-24 г.), которых больше других пугает запрет на передвижение невакцинированных людей между самоуправлениями.

Опрос был проведён в конце августа компанией по изучению общественного мнения Spinter tyrimai по заказу Вильнюсского городского самоуправления. В ходе исследования, 1012 жителей Вильнюса, которые не привились против COVID-19, были опрошены по телефону и по интернету.