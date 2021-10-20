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2021.10.20 11:13

Новый рекорд года в Литве: 3331 новый случай коронавируса, один ребенок в реанимации

BNS, LRT.lt2021.10.20 11:13
Ассоциативное фото
Ассоциативное фото / Shutterstock nuotr.

За минувшие сутки в Литве был выявлен 3331 новый случай заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 11 человек, сообщил в среду Департамент статистики.

Это максимальный показатель новых случаев в этом году – больше фиксировалось только в декабре прошлого года.

10 скончавшихся не были привиты или прошли неполный курс вакцинации.

Уровень заболеваемости в Литве за 14 дней составил 1186,6 случаев на 100 тысяч жителей.

За последние сутки 1956 человек в стране были привиты первой дозой вакцины от COVID-19. В целом за сутки были привиты 5520 человек. С начала вакцинации первой дозой вакцины в Литве привито около 64% населения.

В общей сложности в Литве от COVID-19 скончались 5511 человек, из них 213 были полностью привиты.

В больницах на лечении находится 1699 человек, из них 161 – в реанимации.

В Вильнюсском районе на данный момент 10 детей проходят лечение от коронавируса, один из них в реанимации, сообщили в среду в клинике Santaros.

«В настоящее время в клинике проходят лечение 10 детей. Один из них в реанимации. Их возраст колеблется от 11 месяцев до 16 лет», - сказала в среду заведующая отделением детских инфекционных болезней Инга Ивашкявичене.

За минувшие сутки было сделано 17 тыс. ПЦР-тестов и 8,5 тыс. тестов на антиген COVID-19.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Литве коронавирусом переболели почти 376 тыс. человек, из которых 27,7 тыс. человек по-прежнему больны.

Ассоциативное фото
Ассоциативное фото
1 / 1Shutterstock nuotr.
Ассоциативное фото
# Литва
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