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2021.10.17 11:02

В Петербурге полиция остановила концерт Васи Обломова

Радио «Cвобода»2021.10.17 11:02
Вася Обломов на концерте-митинге в поддержку Алексея Навального
Вася Обломов на концерте-митинге в поддержку Алексея Навального / Wikipedia

В Санкт-Петербурге вечером в субботу полиция остановила концерт музыканта Васи Обломова.

Об этом он сам сообщил в твиттере. "Концерт запретили. Мы успели сыграть 3 песни" - написал Обломов.

Baza публикует видео, на котором музыкант объявляет об остановке концерта.

О причинах срыва концерта Обломов не пишет, комментариев полиции также пока нет.

Ранее концерт был перенесён на другую площадку, о чём стало известно всего за несколько часов до его начала.

Изначально выступление Обломова планировалось в клубе Время N, но его перенесли в другой клуб Aurora Concert hall - как утверждается, из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

Ряд песен Васи Обломова (например "Запотело моё забрало") посвящён актуальным общественно-политическим проблемам России, музыкант выступает с критикой властей.

Радио Свобода

Вася Обломов на концерте-митинге в поддержку Алексея Навального
Вася Обломов на концерте-митинге в поддержку Алексея Навального
1 / 1Wikipedia
Вася Обломов на концерте-митинге в поддержку Алексея Навального
# Культура
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