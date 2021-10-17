В Литве – 2 002 новых случая коронавируса, скончалось 28 человек

Как сообщил в воскресенье департамент статистики, в минувшие сутки в Литве было выявлено 2 002 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), умерли 28 человек, 23 из которых не были вакцинированы.

Уровень заболеваемости коронавирусом за последние 14 дней составил 1 116,3 новых случая на 100 тысяч жителей. Карта страны почти полностью окрасилась в черный цвет. Еще одним черным самоуправлением стал Расяйнский район. На карте осталось только два красных района – Паневежский и Игналинский.

Литва / E. Blaževič/LRT nuotr.

В минувшие сутки наибольшее количество смертей было зафиксировано в возрастной группе 70-79 лет – восемь. Еще семь скончавшихся относились к возрастной группе 80-89 лет, пять – к возрастной группе 60-69 лет, четыре – к возрастной группе 50-59 лет. По два скончавшихся относились к возрастным группам 90-99 и 40-49 лет.

Лишь пятеро из них были полностью вакцинированы.

Из 5 439 человек, умерших от COVID-19 с начала пандемии, полностью вакцинированы были 204.

Больница / D. Umbraso/LRT nuotr.

В Литве с начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 368,6 тысячи человек. В настоящее время больны 26,3 тысячи – это почти на две тысячи больше, чем днем ранее.

В настоящее время в больницах Литвы проходят лечение 1 638 человек, зараженных COVID-19, что почти на 40 человек больше, чем днем ранее. 156 из этих пациентов находятся в реанимации.

Больница / D. Umbraso/LRT nuotr.

В минувшие сутки от COVID-19 было вакцинировано 1 167 человек. Первую дозу получили 568 человек, вторую – 309. Третьей, укрепляющей дозой было привито 290 человек.