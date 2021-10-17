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2021.10.17 07:10

Литовский фотожурналист неожиданно скончался на собственной выставке

LRT.lt2021.10.17 07:10
Эугениюс Мацюс
Эугениюс Мацюс

Фотожурналист, кино- и телеоператор Эугениюс Мацюс скончался на 82-м году жизни, сообщает «Vakarų ekspresas».

По информации издания, в пятницу вечером в Паланге во время презентации собственной фотовыставки «Встречи» он внезапно упал на землю.

Мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас откликнулся на это событие в своем аккаунте в социальной сети Facebook.

«Эугениюс Мацюс... Крупный талант, человек огромной души, необычайно творческая личность, неутомимый летописец Клайпеды, искренне любивший ее до последних минут жизни... Несомненно, и Клайпеда тоже любила его, восхищаясь его вдохновенным творчеством, способностью в каждом человеке, попавшем в поле зрения его фотообъектива, увидеть и передать самые красивые, теплые, очень индивидуальные черты...

К сожалению, болезненная утрата вынуждает сегодня говорить о нем прошедшем времени... Искренние соболезнования близким, друзьям, знакомым и многочисленным поклонникам этого уникального и незаурядного таланта», - пишет мэр города.

Э. Мацюс родился 9 января 1940 года в Паланге. Много лет проработал на Литовской киностудии.

Он снял более 80 документальных, научно-популярных, информационных и рекламных фильмов, более пяти тысяч сюжетов для киножурналов «Tarybų Lietuva», «Lietuvos pionierius» и для Литовского телевидения. Как автор-оператор создал более 15 видеофильмов о морских предприятиях Клайпеды.

В 2012 году Э. Мацюс был награжден медалью «За заслуги перед журналистикой».

Эугениюс Мацюс
Эугениюс Мацюс
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Эугениюс Мацюс
# Литва
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