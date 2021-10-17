Под Рязанью арестовали мужчину и женщину по подозрению в оккультном убийстве подростка

Суд в Рязани арестовал двух человек, подозреваемых в убийстве 15-летнего подростка, тело которого нашли накануне в лесу со следами насильственной смерти, - бывшего отчима ребенка и знакомую мужчины. По версии следствия, подростка убили во время оккультного ритуала.

Советский районный суд Рязани арестовал на два месяца бывшего отчима убитого подростка Владислава Цикунова и его знакомую, трехкратную чемпионку России по ачери-биатлону (зимний вид спорта, в котором совмещены гонка на лыжах и стрельба из лука) Марию Корнееву, сообщает ТАСС.

Как пишет РИА Новости, на заседании судья озвучил показания Цикунова, который заявил, что его знакомая должна была нанести пентаграмму на тело подростка и не собиралась его убивать.

Согласно показаниям Корнеевой, они с Цикуновым поехали в дом, где находился ребенок, чтобы "что-то взять", и в само помещение пошел мужчина, а сама она осталась в машине. Позднее, по ее словам, Цикунов вернулся и попросил помочь убрать в помещении, в котором она затем увидела кровь.



Цикунов же утверждал, что первой в дом вошла девушка.

"К убийству мальчика непричастна, меня подставили", - сказала Корнеева журналистам перед заседанием.

Задержание и оккультизм

Подросток 2006 года рождения жил с семьей в поселке учхоза Стенькино Рязанского района. 8 октября он был дома, но вечером его мать обнаружила, что сына нет, сообщало следствие. На связь пропавший подросток не выходил. На следующий день, 9 октября, в полицию поступило заявление о его исчезновении. К поискам ребенка подключились волонтеры "ЛизаАлерт".

11 октября управление Следственного комитета (СКР) по Рязанской области возбудило уголовное дело об убийстве. Вечером 13 октября тело пропавшего мальчика нашли во время следственных действий в лесу у деревни Земенки Рязанского района.

По данным СКР, тело с признаками насильственной смерти было присыпано землей и мусором.

Утром 14 октября, на следующий день после обнаружения тела подростка, СКР отчитался о задержании подозреваемых в его убийстве.

Следствие пришло к выводу, что к исчезновению и гибели ребенка были причастны его бывший отчим 1969 года рождения и знакомая мужчины 1992 года рождения - жительница Московской области.

"По версии следствия, смерть мальчику причинена подозреваемыми в связи с совершением ими действий обрядово-культового характера", - сообщили в СКР.

Как пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на свой источник, к версии о ритуальном убийстве следователи пришли после изучения ран на теле подростка. По данным издания, мальчика ударили двумя ножами одновременно в шею, а затем ему пробили ключицу.

Следователи предоставили РИА Новости фрагмент записи допроса задержанного мужчины; на записи он утверждает, что убийство совершила его спутница - "взяла гаечный ключ... и охотничий нож". Женщина якобы должна была "нарисовать" на теле подростка некий символ.

"Она пошла, я остался в машине. По времени... не знаю... Прибегает с круглыми глазами: я его убила... У меня шок, истерика, пошли смотреть... Я его переворачиваю... от удара ножом два отверстия, никакой пентаграммы на спине нету... Она его не хотела убивать", - цитирует агентство слова задержанного.

В рязанском управлении МВД заявили, что оперативники нашли следы крови дома у подростка и в машине задержанного мужчины. По предварительным данным полиции, дома у подростка подозреваемые нанесли ему несколько ударов ножом, от которых он скончался, а затем вывезли его тело в лес и бросили в заброшенный колодец, где его затем обнаружили полицейские.

Ритуальные убийства в России

В конце августа СКР сообщил о задержании двух супружеских пар, подозреваемых в причастности к ритуальным убийствам в Карелии и Ленинградской области, совершенным в 2016 году.

По версии следствия, задержанные поклонялись сатане и совершали убийства в качестве жертвоприношения.

Супруги Ольга Большакова и Андрей Трегубенко из подмосковной Балашихи, по версии следствия, "познакомились на фоне общей приверженности религиозно-мистическому движению поклоняющихся сатане, которое предполагает проведение ритуалов с человеческими жертвоприношениями".

Сначала у них дома обнаружили наркотики, а затем выяснилось, что они могут быть причастны к ритуальным убийствам, сообщили в СКР.

По версии следствия, ритуальное убийство в Карелии совершил Трегубенко. Он, желая принести в жертву свою знакомую, ударил ее ножом в лесу - женщина погибла на месте, заявили в СК.

Второе убийство, в лесу в Ленинградской области, Трегубенко и Большакова совершили, вступив в сговор с другой семейной парой - Александром и Татьяной Перевозчиковыми-Хмурыми.

Татьяна Перевозчикова-Хмурая / фото PETERBURG COURTS PRESS OFFICE

8 октября Калининский суд Петербурга продлил арест Татьяне Перевозчиковой-Хмурой, которую обвинили в пособничестве в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору . Как сообщили в пресс-службе суда, обвиняемая полностью признала вину.

По данным "Фонтанки", Трегубенко и Большакова были лидерами филиала "Церкви тьмы", в которую входили 30 человек.

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