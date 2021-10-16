На границе Литвы развернуто 35 мигрантов

Продолжает снижаться число мигрантов, пытающихся нелегально пробраться в Литву из Беларуси. В пятницу оно было в три с половиной раза меньше, чем в понедельник. Тогда было зафиксировано самое большое с конца августа количество иностранцев, пытавшихся попасть в Литву в непредназначенных для этого местах, – 121.

В минувшие сутки, с полуночи пятницы до полуночи субботы, сотрудники службы охраны государственной границы не пропустили 35 мигрантов со стороны Беларуси. В четверг в Литву таким способом в Литву пыталось пройти 55 человек, в среду – 76, во вторник – 93, в понедельник – 121, в воскресенье – 39, в субботу – 56.

В минувшие сутки ни один мигрант, пытавшийся нелегально пробраться на территорию Литвы, не был пропущен.

Государственная граница / E. Blaževič/LRT nuotr.

Литовские пограничники и военнослужащие, приданные им в помощь, в минувшие сутки не применяли служебного оружия, не прибегали к специальным средствам или к мерам физического принуждения. Пограничный контроль на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.