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2021.10.16 14:52

Матвей Ганапольский. Перепись в России – мифы и реальность

Матвей Ганапольский, "Эхо Москвы"2021.10.16 14:52
Матвей Ганапольский
Матвей Ганапольский / Facebook

Перепись населения – дело нужное. Если долго не проводить перепись, то непонятно самое главное – как формировать бюджет страны. Именно перепись населения диктует и другую принципиально важную вещь – какие именно отрасли народного хозяйства развивать.

Поясню на простом примере. Представим себе, что простаивает земля, и государство решает вложить миллиарды в сельское хозяйство. Но перепись населения показывает, что именно сельское население неуклонно сокращается, что на селе остались одни старики и эти миллиарды просто некому будет осваивать.

То же самое с любой государственной инвестицией – если под нее нет населения, то деньги будут, как принято говорить, «закопаны».

Еще один пример. Вот тут в России появилась идея имени Шойгу – построить города-миллионники на Дальнем Востоке. Но если перепись населения покажет, что своих миллионов на Дальнем Востоке нет, а созданы они могут быть только переселением из европейской части, то Шойгу не более, чем «кремлевский мечтатель». Не поедут люди из европейских городов в мифические города-миллионники имени Шойгу.

Я помню, как создавался БАМ, какие титанические и пропагандистские усилия вкладывал в этот БАМ СССР. И надбавки обещали, и песни писали про БАМ. Каков результат?

Те, кто пели песни, состарились, города вокруг БАМа обветшали…

В общем, весь БАМ вышел пропагандисткий свисток.

А теперь о минусах именно российской переписи. Во-первых, государство садится на излюбленное «электронное голосование». Что такое российское электронное голосование – все хорошо знают. Поэтому нарисуют тот результат, который нужен для городов-миллионников Шойгу.

Далее, Украина закономерно протестует против переписи крымского населения. А если учесть, что туда добавят оккупированный Донбасс с розданными российскими паспортами, то с населением России будет все в порядке, как сказано.

И когда Скабеева, Попов, Киселев и прочие пропагандисты будут рассказывать мифы о том, как все замечательно, просто нужно вспомнить сообщение Росстата о росте-убыли населения в России на 62% за 7 месяцев. Вот такая вот реальность.

Эхо Москвы

Матвей Ганапольский
Матвей Ганапольский
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Матвей Ганапольский
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