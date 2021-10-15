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2021.10.15 16:19

"Тема изгнания и ссылки". Болгарский режиссер в Русском театре Литвы поставит спектакль «Медея-иностранка»

LRT.lt2021.10.15 16:19
Диана Добрева
Диана Добрева / Фото с личного сайта режиссера

В Русском драматическом театре Литвы (РДТЛ) гостила Диана Добрева – главный режиссер Национального театра Ивана Вазова (София, Болгария). Гостья провела отбор актеров для участия в ее будущем спектакле «Медея-иностранка» по мотивам творчества Еврипида. Премьера спектакля планируется в мае 2022 г. 

Д. Добрева является одним из самых успешных и известных болгарских режиссеров. Свою творческую карьеру она начала как актриса, сыгравшая десятки главных ролей в театрах Болгарии и Франции, стала звездой болгарского кино, была награждена на болгарском кинофестивале «Золотая роза» в номинации «Лучшая актриса».

Д. Добрева ставит спектакли с 2007 г., является обладателем множества национальных и международных наград. В 2006 г. она поставила спектакль «Медея», участвуя в театральной лаборатории «Сфумато» в Софии, и была награждена за лучший режиссерский дебют.

Её спектакль «Макбет» также высоко был оценен. Поставленный Добревой спектакль «Казанова» в 2017 г. был показан на знаменитом Авиньонском театральном фестивале во Франции. С 2017 г. Д. Добрева стала главным режиссером Национального театра Ивана Вазова. Ее спектакли «Калигула», «Одиссея», «Отец», «Сын» успешно показывают в театрах Болгарии.

По словам Д. Добревой, длившийся в Вильнюсе два дня кастинг актеров для спектакля «Медея-иностранка» был удачным, однако о распределении ролей узнаем только после начала репетиций весной следующего года.

«В спектакле повествуется о человеке, который потерял родину, свою любовь, близких, был отвергнут и изгнан в чужую страну, о том, кто не может вернуться и начать новую жизнь», – говорит режиссер.

«Я второй раз буду ставить спектакль о мифе про Медею. Первый был давно – 15 лет назад, тогда основное внимание я уделяла другому – это была более личная, интимная постановка, основанная на связи мужчины и женщины. Сейчас мы сосредоточимся на теме изгнания и ссылки: как политика и интересы государства могут превратить человека в убийцу и подтолкнуть его к греху», – говорит Д. Добрева.

Болгарский режиссер несколько дней провела в Вильнюсе, была очарована Старым городом, радовалась теплому приему в Русском драматическом театре Литвы и энтузиазму актеров.

Спектакль «Медея» по трагедии Еврипида был поставлен в РДТЛ в 1994 г. Линасом Мариюсом Зайкаускасом. Главные роли Медеи и Ясона играли актеры Валентина Лукьяненко и Дмитрий Денисюк.

Диана Добрева
Диана Добрева
1 / 1Фото с личного сайта режиссера
Диана Добрева
# Культура
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