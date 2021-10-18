Литва в список стран "красной" зоны включила Нидерланды, Люксембург и Финляндию

С понедельника в список стран "красной" зоны включены Люксембург, Нидерланды и Финляндия, в "желтую" зону переместились греческие острова. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Литвы.

Из "красной" в "желтую" зону переместились острова Родос и Санторини, в "зеленую" зону из "желтой" – португальский остров Мадейра.

Отправляющиеся в страны "красной" зоны лица, которые не прошли полный курс вакцинации, по-прежнему должны пройти тест перед поездкой. Для них после возвращения в Литву обязательна десятидневная изоляция.

При возвращении из страны, входящей в "желтую" зону, необходимо сделать тест перед поездкой и спустя 3-5 дней по прибытии его повторить. В этом случае нет необходимости проходить десятидневную изоляцию.

Для прибывающих из "зеленой" зоны обязательным является только заполнение анкеты Национального центра общественного здоровья (как и для прибывающих из "красной" и "желтой" зон), а также тест на COVID-19 перед поездкой.

Список пораженных вирусом стран обновляется каждую пятницу и вступает в силу в ближайший понедельник.