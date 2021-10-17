Литовский портал останавливает возможность писать комментарии под статьями о прививках

Информационный портал Delfi сообщил об остановке возможности комментировать статьи о прививках от COVID-19, чтобы предотвратить распространение дезинформации.

"Мы все с беспокойством наблюдаем за тем, что ситуация с пандемией в Литве не улучшается. (...) В такое время в обществе больше всего требуется сплоченность. Особое распространение получили ни на чем не основанные теории заговора, увеличилось количество провокаций, в обществе растет противостояние. Факты со всей очевидностью свидетельствуют о том, что сильнейшим оружием, которое может помочь выйти из этого кризиса, являются прививки, однако часть общественности находится под воздействием ненадежной и просто ложной информации", – отмечает директор литовского отделения портала Витаутас Бенокрайтис.

На этой неделе эстонское отделение портала Delfi также отменило возможность комментировать все темы, связанные с пандемией.