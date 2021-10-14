Шимоните: правительтво не планирует ограничений на Новый год

Премьер-министр Ингрида Шимоните отмечает, что треть новых случаев заражения COVID-19 приходится на детей и подростков. По ее словам, поскольку они навещают своих старших родственников, а правительство не обещает ограничивать контакты между людьми, важно, чтобы пожилые люди как можно активнее проходили вакцинацию от коронавируса.

«Количество случаев перешло довольно значительные отметки, но важно то, что треть новых случаев приходится на детей и подростков до 18 лет. Да, некоторые из этих детей могли быть вакцинированы, но вакцинация детей в возрасте от 12 до 18 лет, к сожалению, проходит медленно», - заявила И. Шимоните журналистам в Сейме.

Она подчеркивает, что необходимо вакцинировать пожилых людей.

"Необходимо учитывать, что инфицированные дети, особенно если они навещают пожилых родственников - бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек, - представляют высокий риск для родственников. Поскольку правительство не намерено ограничивать личную жизнь, как это было во время Нового года, Рождества в прошлом году, я бы просто призвала всех своих непривитых людей старшего вораста пройти вакцинацию, чтобы мы могли избежать растущего числа смертей", - прокомментировала премьер.

Ингрида Шимоните / D. Umbrasas/LRT

И. Шимоните напомнила, что на этой неделе эксперты рекомендовали начать вакцинацию третьей, бустерной, дозой вакцины от COVID-19.

Министерство здравоохранения уже завершает работу над поправками к законодательным актам, необходимым для проведения ревакцинации в Литве.

Премьер-министр сказала, что в середине декабря ей самой следует привиться третьей дозой вакцины. «Но у меня достаточно антител, возможно, я смогу сделать это позже», - добавил премьер.



Отставок в правительстве не будет

А. Дулькис / E. Blaževič/LRT nuotr.

Ранее президент критиковал правительство за неспособность справиться с пандемией. На прошлой неделе Гитанас Науседа раскритиковал министра здравоохранения Арунаса Дулькиса и призвал его взять на себя ответственность за ухудшение пандемической ситуации в стране.

Министр заявляет, что берет на себя ответственность за управление пандемией, но не намерен уходить в отставку. По словам Арунаса Дулькиса, самое главное сейчас – повышение чувства общественной безопасности.

Премьер-министр Ингрида Шимоните признает, что Кабинет министров совершает ошибки, но говорит, что пока не намерена менять министров.

«Мы все люди, поэтому мы делаем то, что делают все люди - совершаем ошибки, иногда не то говорим, делаем вещи, за которые не следовало браться. Но я действительно не могу сказать, что кто-то из министров не выполняет свою работу», - сказала премьер в интервью газете Verslo žinios.