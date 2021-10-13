Новости

2021.10.13 17:08

Правительство: паспорт возможностей останется в силе

BNS2021.10.13 17:08
"Паспорт возможностей"
"Паспорт возможностей" / E. Blaževič/LRT nuotr.

Литовское правительство в ближайшее время не планирует никаких изменений в связи с использованием паспорта возможностей (ковидного сертификата). Об этом заявила премьер-министр Ингрида Шимоните.

"Пока планов отмены паспорта возможностей у правительства нет – эпидемиологическая ситуация остается довольно сложной", – сказала она в среду журналистам.

По словам премьера, сейчас около одной трети новых случаев коронавируса фиксируется среди молодежи в возрасте до 18 лет. Риск оказаться в больнице для молодых людей не так высок, как у людей более старшего возраста.

"Ммы видим, что заполняемость больниц при таком же роста числа случаев не так интенсивна, как это было в начале декабря прошлого года, и это позволяет, возможно, чуть спокойнее относиться к этой ситуации. Но она далека от идеальной, поэтому каких-то изменений правительство в ближайшее время не планирует", – сказала И. Шимоните.

С середины сентября доступ в большинство мест торговли и развлечений для людей без паспорта возможностей ограничен. Без ковидного серфитиката можно сделать покупки только в небольших магазинах продуктов питания, аптеках, а также в местах продажи ветеринарных товаров.

"Паспорт возможностей"
"Паспорт возможностей"
1 / 1E. Blaževič/LRT nuotr.
"Паспорт возможностей"
# Литва
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