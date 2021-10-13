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2021.10.13 12:44

Британская газета извинилась за статью о краже Россией формулы AstraZeneca

Радио «Cвобода»2021.10.13 12:44
AstraZeneca
AstraZeneca / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Британский таблоид Daily Express опубликовал извинения за выпущенный ранее материал, в котором говорилось, что российский шпион лично украл формулу вакцины AstraZeneca, на основе которой якобы потом была создана российская вакцина "Спутник V".

Статья о краже Россией формулы AstraZeneca изначально появилась в другом британском в таблоиде – The Sun. Издание не указывало источники данной информации, а лишь написало, что у "секретных служб есть доказательства, что один из путинских шпионов украл данные". Этот материал перепечатали другие СМИ. Среди них была и газета Daily Express. Таблоид удалил текст со своего сайта и опубликовал материал, в котором принёс извинения и разместил заявление Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), курирующего производство "Спутник V".

Журналисты The Sun извиняться или удалять материал не стали. Они добавили позицию РФПИ в изначальный материал.

В Российском фонде прямых инвестиций ранее прокомментировали, что сообщения о краденных данных для изготовления "Спутник V" – "наглая ложь, основанная на анонимных источниках".

Обе вакцины – британская и российская – являются аденовирусными, то есть их принцип действия похож. При этом между ними есть и различия: в частности, в отличие от российской вакцины, вакцина AstraZeneca была разработана на основе аденовируса шимпанзе. "Спутник V" была зарегистрирована в России в августе прошлого года, а AstraZeneca получила регистрацию в Британии в декабре. Сама разработка этих вакцин, однако, началась ещё весной 2020 года, вскоре после начала пандемии.

Радио "Свобода"

AstraZeneca
AstraZeneca
1 / 1J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
AstraZeneca
# В мире# Россия
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