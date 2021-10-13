В Литве - 2493 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Литве было выявлено 2493 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 17 человек, сообщил в среду Департамент статистики.

12 скончавшихся не были привиты или прошли неполный курс вакцинации.

Уровень заболеваемости в Литве за 14 дней составил 998,5 случаев на 100 тысяч жителей.

За последние сутки 2073 человека в стране были привиты первой дозой вакцины от COVID-19. В целом за сутки были привиты 5493 человека. С начала вакцинации первой дозой вакцины в Литве привито около 70,5% населения старше 12 лет.

В общей сложности в Литве от COVID-19 скончались 5308 человек, из них 177 были полностью привиты.

В больницах на лечении находится 1488 человек, из них 144 – в реанимации.

За минувшие сутки было сделано 16,5 тыс. ПЦР-тестов и 8,8 тыс. тестов на антиген COVID-19.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Литве коронавирусом переболели почти 358 тыс. человек, из которых 23 тыс. человек по-прежнему больны.