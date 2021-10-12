В Литве - 1768 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1768 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 16 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.

13 скончавшихся не были привиты или прошли неполный курс вакцинации.

Уровень заболеваемости в Литве за 14 дней составил 966,7 случаев на 100 тысяч жителей.

За последние сутки 2298 человека в стране были привиты первой дозой вакцины от COVID-19. В целом за сутки были привиты 6014 человек. С начала вакцинации первой дозой вакцины в Литве привито около 70,5% населения старше 12 лет.

В общей сложности в Литве от COVID-19 скончались 5282 человек, из них 170 были полностью привиты.

В больницах на лечении находится 1461 человека, из них 139 – в реанимации.

За минувшие сутки было сделано 11,5 тыс. ПЦР-тестов и 11,9 тестов на антиген COVID-19.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Литве коронавирусом переболели почти 355 тыс. человек, из которых 22 тыс. человек по-прежнему больны.