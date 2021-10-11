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2021.10.11 15:06

Bild: немецкие прокуроры охотятся за белорусским диктатором

InoPressa2021.10.11 15:06
А.Лукашенко
А.Лукашенко / AP nuotr.

"Все больше мигрантов прибывает в Германию через Белоруссию: по информации Bild am Sonntag, только в прошлую пятницу федеральная полиция зафиксировала 291 несанкционированный въезд на германо-польской границе. По большей части речь идет о молодых людях из Ирака и Сирии".

"Итоги работы федеральной полиции таковы: с августа в Германию через Белоруссию прибыло почти 4 тыс. беженцев; только за первую неделю октября их было 1 183 - и их число растет", - указывает издание.

"Немецким ведомствам ясно: с помощью организованной государством перевозки мигрантов белорусский диктатор Александр Лукашенко хочет шантажировать Европу и добиться от нее отмены санкций", - говорится в публикации.

"По информации Bild am Sonntag, в настоящий момент немецкие ведомства ведут расследование в отношении Лукашенко как "организатора переброски мигрантов".

"Долгий путь в Германию начинается для беженцев, получивших белорусские студенческие визы, в аэропортах Багдада и Эрбиля (Ирак), Дубая (ОАЭ), Бейрута (Ливан), Аммана (Иордания), Стамбула (Турция), а с середины сентября 2021 года и Дамаска (Сирия)".

"После прибытия в Минск местные пограничники или специальные группировки переправляют людей в основном к польской границе - в места, где, по их предположению, нет польских пограничников. Попав в ЕС, беженцы направляются в Германию".

"За "организованную Минском государственную перевозку" мигрантам приходится платить до 4 тыс. евро", - пишет издание.

"Ситуация в центре первичного приема мигрантов в Айзенхюттенштадте (Бранденбург) у границы с Польшей настолько напряженная, что там уже устанавливаются зимние палатки", - сообщает Bild.

Inopressa

А.Лукашенко
А.Лукашенко
1 / 1AP nuotr.
А.Лукашенко
# В мире# Беларусь# Лукашенко
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