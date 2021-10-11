Санкции в отношении Минска вынудили Литву приостановить крупный проект стоимостью 60 млн евро

Правление LTG Infra, компании, управляющей сетью инфраструктуры железных дорог Литвы, приняло решение временно приостановить строительство второй железнодорожной линии на участке Плунге - Шатейкяй, говорится в сообщении компании.

Сообщается, что LTG Infra в ближайшее время инициирует процедуру расторжения контракта с компанией Kauno tiltai, которая выиграла тендер на проектирование и строительные работы.

«Геополитическая ситуация, связанная с санкциями, введенными против Беларуси Европейским союзом и США, заставляет нас пересмотреть окупаемость некоторых проектов. Новый путь на главной железнодорожной артерии страны обеспечит более высокую пропускную способность. Тем не менее, мы ожидаем, что санкции могут негативно повлиять как на полное использование пропускной способности железнодорожной инфраструктуры из-за снижения грузопотоков и пассажиропотока, так и на выручку компании», - говорит Каролис Санковскис, генеральный директор LTG Infra.

По словам К. Санковскиса, оценив возникающие риски, компания решила временно приостановить реализацию проекта стоимостью 60 млн евро.

Евросоюз ввел секторальные санкции против Беларуси, в связи с чем экспорт белорусских удобрений через страны ЕС частично остановлен. «Беларуськалий», один из крупнейших в мире заводов по производству калийных удобрений, экспортирует продукцию через Клайпедский порт, пользуясь услугами Литовской железной дороги.