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2021.10.11 12:39

Автомобиль с Ксенией Собчак столкнулся со встречной машиной: погибили два человека

"Эхо Москвы", "Медуза"2021.10.11 12:39
К. Собчак
К. Собчак / Shutterstock.com nuotr.

Автомобиль с телеведущей Ксенией Собчак попал в ДТП на трассе между Адлером и Красной Поляной.

«Мерседес», в котором в качестве пассажиров находились Собчак и еще два человека, во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с «Фольксвагеном», который отбросило на проезжавший автобус, сообщает "Медуза" с ссылкой на «Вести Кубань».

Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, в результате лобового столкновения двух иномарок один человек погиб на месте, другой скончался позже в больнице, третий остается в тяжелом состоянии.

Водителю автомобиля сделали операцию, врачи дают положительные прогнозы относительно его состояния, сообщил источник РИА Новости. В микроавтобусе, который задел «Фольксваген» находились 10 человек, никто из них не пострадал.

По сведениям агентства и телеканала «РЕН», телеведущая не пострадала и уехала с места ДТП на такси.

К. Собчак
К. Собчак
1 / 1Shutterstock.com nuotr.
К. Собчак
# В мире# Россия
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