Автомобиль с Ксенией Собчак столкнулся со встречной машиной: погибили два человека

Автомобиль с телеведущей Ксенией Собчак попал в ДТП на трассе между Адлером и Красной Поляной.

«Мерседес», в котором в качестве пассажиров находились Собчак и еще два человека, во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с «Фольксвагеном», который отбросило на проезжавший автобус, сообщает "Медуза" с ссылкой на «Вести Кубань».



Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, в результате лобового столкновения двух иномарок один человек погиб на месте, другой скончался позже в больнице, третий остается в тяжелом состоянии.



Водителю автомобиля сделали операцию, врачи дают положительные прогнозы относительно его состояния, сообщил источник РИА Новости. В микроавтобусе, который задел «Фольксваген» находились 10 человек, никто из них не пострадал.



По сведениям агентства и телеканала «РЕН», телеведущая не пострадала и уехала с места ДТП на такси.