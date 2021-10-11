Новости

2021.10.11 14:48

В Литве показатель смертности вырос на четверть

BNS, LRT.lt2021.10.11 14:48
Вильнюс
Вильнюс / D. Umbraso/LRT nuotr.

За год уровень рождаемости в Литве сократился на 10%, а смертности - вырос на четверть, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные Департамента статистики.

Сообщается, что в стране в сентябре родились 2117 новорожденных, в прошлом году за тот же период - 2330 младенцев.

За минувший месяц скончались 3880 человек, в сентябре 2020 года показатель смертности составлял 3105.

Вызывают озабоченность и тенденции в области миграции населения Литвы: в прошлом месяце в страну переехали 3 964 человека (примерно половина из них иностранцы), а покинули Литву - 4 446 жителей (60% из них - литовцы).

По сравнению с сентябрем прошлого года показатель эмиграции вырос почти на 40%, а количество иммигрантов сократилось почти на одну десятую.

Общее количество жителей в Литве за месяц сократилось на 2 245, на начало октября в Литве насчитывается 2 780 427 жителей.

Вильнюс
Вильнюс
1 / 1D. Umbraso/LRT nuotr.
Вильнюс
# Литва
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