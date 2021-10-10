За сутки выявлено 1 805 случаев коронавируса, скончалось 19 человек

Как сообщил в воскресенье утром департамент статистики, в минувшие сутки в Литве было выявлено 1 805 случаев коронавируса, умерло 19 человек, 14 из которых не были привиты.

Цветовая зона на всей территории Литвы остается черной D.

Уровень заболеваемости за последние 14 дней составляет в настоящее время 941,2 новых случая на 100 тысяч жителей. Доля положительных диагностических тестов за 7 дней достигла отметки 10,5 процента.

Коронавирус в Литве / D. Umbraso/LRT nuotr.

За сутки из-за рискованного контакта изолированы 2 164 человека. Общее количество лиц, находящихся в самоизоляции, достигает 43 713.

В минувшие сутки в Литве было привито 1 117 человек: 592 человека получили первую дозу вакцины, 386 человек – вторую, 139 человек – третью.

Предполагается, что иммунитетом к коронавирусу в настоящее время обладают 69,4 проц. жителей Литвы.

Коронавирус в Литве / D. Umbraso/LRT nuotr.

Из 1 873 коек, отведенных для пациентов, больных коронавирусом, заняты 1 420.

Как сообщили порталу LRT.lt в литовских больницах, количество пациентов, страдающих COVID-19, там увеличивается, большинство из них не вакцинировано. Больницы предупреждают, что количество плановых услуг придется сократить.