Переговоры о коалиции: "светофор" сменит правительство Меркель?

Немецкие социал-демократы, либералы и "зеленые" изучают возможность создания красно-желто-зеленого правительства. Если они договорятся, в ФРГ впервые появится такая коалиция на федеральном уровне.

После выборов в бундестаг в Германии остро встал вопрос создания правительственной коалиции. К предварительным переговорам о ее формировании приступили три политические силы: Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), либералы из Свободной демократической партии (СвДП) и Партия "Союз-90"/"зеленые". Если они смогут договориться, то впервые на федеральном уровне может появиться коалиция, которую в ФРГ называют "светофор" - по партийным цветам ее участников.

СДПГ и "зеленые" хотят повысить налоги



Договариваться есть о чем - по целому ряду вопросов у трех партий имеются расхождения во взглядах. К примеру, чтобы справиться с кризисом, связанным с пандемией коронавируса и возникшей из-за него государственной задолженностью, СДПГ и "зеленые" хотят повысить налоги, в то время как СвДП выступает против. В области климатической политики стороны, на первый взгляд, также далеки друг от друга: социал-демократы и "зеленые" больше полагаются на государственное вмешательство, а либералы - на рынок.

Наибольшие совпадения наблюдаются в европейской и внешней политике и политике безопасности. Все три партии выступают за тесное сотрудничество в рамках Североатлантического альянса и с США, а также за критический диалог с Китаем, Россией или Ираном.

СвДП и "зеленые" - за более жесткую политику в отношении России

Расходясь по многим вопросам, либералы и "зеленые" едины в резком неприятии репрессий российских властей против СМИ и оппозиции и в критике президента РФ Владимира Путина. Так, Анналена Бербок (Annalena Baerbock) из партии "Союз-90"/"зеленые" призывает к ужесточению политики в отношении Москвы, а также к тому, чтобы больше внимания уделять тематике прав человека, демократии и климата в международных отношениях.

Лидер немецких либералов Кристиан Линднер (Christian Lindner) со своей стороны предлагает расширить персональные санкции против российских чиновников и бизнесменов, причастных к нарушениям прав человека.

В то же время социал-демократы, известные своими традиционно хорошими связями с Россией, занимают более мягкую позицию. Расхождения касаются, в частности, спорного газопровода "Северный поток - 2". В заочную дискуссию с социал-демократами уже вступил депутат фракции "зеленых" в бундестаге и член комитета по международным делам Омид Нурипур (Omid Nouripour). По его словам, партнерам по коалиции придется вернуться к вопросу об эксплуатации "Северного потока - 2". В целом политик считает, что отношения с Россией - ключевой фактор европейского единства, и призывает будущее правительство Германии теснее согласовывать позиции со странами Балтии и Восточной Европы. "Нам предстоит тяжелая борьба по поводу правильного курса в отношении России", - подчеркнул он в интервью газете Rheinische Post.

В рамках начавшихся предварительных переговоров стороны намерены прояснить, являются ли эти исходные позиции жизнеспособными для трехстороннего альянса.

Больше всего сомнений по поводу возможного союза испытывает лидер СвДП Кристиан Линднер. Но хотя он и говорит о близости позиций своей партии с консервативным блоком ХДС/ХСС, 42-летний политик все-таки может представить себе и коалицию "светофор". В ходе двусторонних встреч Линднер уже заявил, что либералы могут работать с "зелеными", которых он в течение многих лет называл "партией запретов".

Политолог: Шольц выступает за стабильность и надежность



Но теперь участников консультаций стало больше, и скоро будет пора принимать решение: вступать ли в конкретные коалиционные переговоры вместе с СДПГ и ее кандидатом на пост канцлера Олафом Шольцем (Olaf Scholz) или нет.

За пределами Германии тоже внимательно следят за борьбой вокруг формирования нового немецкого правительства без канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel), которая находится у власти уже 16 лет. "В эпоху после Меркель Шольц привнес бы определенную преемственность в отношениях с европейскими партнерами - а значит, стабильность и надежность", - говорит DW берлинский политолог Антониос Сурис (Antonios Souris).

"Светофор" успешно работает в Рейнланд-Пфальце

В то время как на федеральном уровне власть в Берлине еще никогда не была в руках у коалиции из СДПГ, СвДП и "Союза-90"/"зеленых", у этих партий уже с 1990-х годов есть опыт совместной работы в федеральных землях. Так, в последние пять лет красно-желто-зеленое трио настолько хорошо работало в Рейнланд-Пфальце под руководством социал-демократки Малу Драйер (Malu Dreyer), что после земельных выборов в марте 2021 года партии быстро договорились о продолжении сотрудничества.

Однако наряду с положительным опытом работы в Рейнланд-Пфальце у "светофора" были и менее удачные примеры сотрудничества. Первая красно-желто-зеленая коалиция в Германии была сформирована в 1991 году в федеральной земле Бремен, но, не дотянув нескольких месяцев до очередных выборов, распалась из-за конфликта между "зелеными" и СвДП по вопросу об охране природы. В других федеральных землях, в том числе в Северном Рейне - Вестфалии, Шлезвиг-Гольштейне и Гессене, провалились уже предварительные консультации.

То, что в Рейнланд-Пфальце альянсу СДПГ, СвДП и "зеленых" удается править уже второй срок, политолог из Свободного университета Берлина Сурис объясняет двумя решающими факторами: СДПГ определенно является в этой федеральной земле самой значительной силой, а премьер-министр Малу Драйер - самым популярным политиком. Но несмотря на свою популярность, она не смотрит на своих партнеров по коалиции свысока: Драйер установила такой стиль правления, благодаря которому члены коалиционного правительства могут ярко проявлять себя в своих областях. В результате в Майнце (столице Рейнланд-Пфальца) сложилась атмосфера доверия, способствующая совместной работе и поискам компромиссов. Так что, по мнению Антониоса Суриса, сотрудничество трех партий в Рейнланд-Пфальце вполне может служить примером для коалиции в Берлине.

Политолог Саша Хубер (Sascha Huber) также считает, что участники консультаций в Берлине могут попытаться использовать положительный опыт Рейнланд-Пфальца, например стиль ведения переговоров. "Также хорошей идеей может быть четкая связь отдельных проектов коалиции с отдельными партиями коалиции", - указал он в интервью телеканалу ZDF. По мнению эксперта, делу может помочь участие в переговорах представителей Рейнланд-Пфальца: например, Малу Драйер от СДПГ или генерального секретаря СвДП, бывшего земельного министра экономики Фолькера Виссинга (Volker Wissing).

Договориться на федеральном уровне будет сложнее

В то же время профессор Университета имени Иоганна Гутенберга в Майнце Хубер предупреждает, что на федеральном уровне коалиционные переговоры обычно проходят сложнее, чем на земельном. Дело в том, что у правительства в Берлине имеется гораздо больше спорных областей, по которым его членам необходимо договариваться: это и налоговая политика, и государственная задолженность, и минимальная заработная плата... Обо всех этих вопросах политикам на земельном уровне приходится меньше беспокоиться, поскольку большинство полномочий находится в ведении федерального правительства.

"Соответственно, на федеральном уровне имеются большие трудности в сближении различных точек зрения на переговорах, - считает майнцский политолог. - В политике отдельных земель зачастую легче найти компромисс".

DW