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2021.10.08 16:16

Посол ЕС: РФ ответственна за непризнание "Спутника" в Евросоюзе

Радио «Cвобода»2021.10.08 16:16
Вакцина "Спутник V"
Вакцина "Спутник V" / Shutterstock.com

Российская сторона несёт ответственность за то, что ЕС до сих пор не рассмотрел по существу вопрос о признании российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V". Такое мнение высказал посол ЕС в России Маркус Эдерер в интервью РБК.

По словам посла, "российская сторона раз за разом откладывает сроки проведения инспекции, запрашиваемой EMA (Европейским агентством лекарственных средств), что тормозит процесс. Таковы факты. Это технический, а не политический процесс". Как заявил Эдерер, говоря о политизации процесса признания вакцины, российские чиновники "по большей части говорят о себе, поскольку именно они политизируют этот вопрос".

Посол ЕС напомнил, что и сама Россия не одобрила вакцины, которые признаются в Евросоюзе, при этом ЕС, по его словам, ещё в июле 2021 года предоставил Минздраву России всю необходимую информацию для взаимного признания так называемых COVID-сертификатов, которые облегчили бы поездки из РФ и ЕС и обратно. По словам Эдерера, ЕС признал подобные сертификаты уже из 15 стран, не входяших в него, и привитые граждане этих стран сейчас при приезде в ЕС освобождаются от карантина.

Поездки между Россией и странами ЕС с весны прошлого года ограничены - в большинство стран Шенгенской зоны российских туристов не пускают, для въезда нужен вид на жительство или какие-то особые обстоятельства.

Российские представители ранее неоднократно заявляли, что ЕС политизирует вопрос с признанием "Спутника". Эта вакцина, несмотря на то, что она поставляется в различные страны мира, до сих пор официально не одобрена и ВОЗ.

Посол также коснулся вопроса резкого роста цен на газ в Европе. По его словам, "может пострадать репутация России как надежного поставщика, если создастся впечатление, что она не может или в данный момент не хочет отреагировать на растущий спрос". При этом он не стал возлагать на Россию ответственность за рост цен, отметив, что к нему привело множество факторов. Одним из важных вопросов, по которым ЕС и Россия могут сойтись во взглядах, посол назвал сотрудничество по вопросам изменения климата. При этом Эдерер отметил, что сейчас Россия и ЕС далеки от стратегического партнёрства - в связи с действиями Москвы. Он отметил, в частности, "невыполнение минских соглашений, осуществление злонамеренной деятельности, гибридных и кибератак в отношении ЕС и его стран-членов, масштабное подавление гражданского общества, независимых СМИ и в последнее время еще и несистемной оппозиции", назвав всё это нарушением международных обязательств России.

Радио "Свобода"

Вакцина "Спутник V"
Вакцина "Спутник V"
1 / 1Shutterstock.com
Вакцина "Спутник V"
# В мире# Россия
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