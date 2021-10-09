Министр здравоохранения А. Дулькис говорит, что чувствует поддержку премьера

Литовский министр здравоохранения Арунас Дулькис говорит, что чувствует поддержку премьера Ингриды Шимоните, а обуздать пандемию коронавируса можно только при помощи вакцинации.

"Путь к перелому прост – продолжать всем вакцинироваться. (...) Я чувствую доверие премьера и сконцентрирован на прямой работе. Оценки моей работы я оставляю другим", – сказал А. Дулькис в распространенном в пятницу комментарии для СМИ.

Он сказал это после заявления президента Гитанаса Науседы о том, что у министра здравоохранения Арунаса Дулькиса существуют в будущем лишь два пути: он должен либо представить пути обуздания пандемии коронавируса, либо уйти.

По словам министра, правительство приняло и внесло в Сейм "дополнительные важные решения, которые нужны для поощрения иммунизации".

"В этом направлении мы интенсивно работаем каждый день", – сказал А. Дулькис.

На этой неделе правительство утвердило предложение о том, что работники определенных сфер, не привитые от коронавируса, должны платить за тесты сами.

Кабмин также утвердил проект о том, что людям старше 75 лет, впервые привившимся до декабря, полагается единовременная выплата в размере 100 евро.

Эти поправки еще должен утвердить Сейм.