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2021.10.08 16:04

Ландсбергис: Россия уже дважды разваливалась - развалится и в третий раз

LRT.lt2021.10.08 16:04
Витаутас Ландсбергис
Витаутас Ландсбергис / E. Blaževič/LRT nuotr.

"Россия развалится потому, что все империи имеют свой конец", - сказал бывший председатель Верховного совета Литвы Витаутас Ландсбергис в интервью украинскому изданию «День».

"Россия развалится потому, что все империи имеют свой конец. Россия уже дважды разваливалась и развалится в третий раз. Тем более, что империя кровавая, полная насилия. Поэтому это лишь вопрос времени, трагедии, жертв и несчастий, которые еще принесет это умирающее государство, которое настроило себя против мира и настраивает мир против себя", - сказал политик.

Он также констатировал, что целью руководства России является владение "территорией всей Европы".

"Там, конечно, есть еще Китай - «двоюродный брат», далеко на Востоке, у которого свои взгляды на будущее, он, наверное, поглотит Россию. По крайней мере азиатскую ее часть он уже проглатывает, а как к тому отнесется Москва - еще увидим", - сказал политик.

Ландсбергис также отметил, что Украина сможет вернуть Крым только после развала России.

Крым был аннексирован в марте 2014 года, когда на полуостров были введены части российской армии, под контролем которых был проведён референдум о присоединении к России. Украина считает Крым временно оккупированной территорией, страны Запада требуют от России отказа от аннексии и возврата полуострова. Кремль заявляет, что вопрос принадлежности Крыма решён окончательно.

Витаутас Ландсбергис
Витаутас Ландсбергис
Витаутас Ландсбергис
Витаутас Ландсбергис
1 / 2E. Blaževič/LRT nuotr.
Витаутас Ландсбергис
Витаутас Ландсбергис
2 / 2E. Blaževič/LRT nuotr.
Витаутас Ландсбергис
Витаутас Ландсбергис
# Литва# Россия
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