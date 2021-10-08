Ландсбергис: Россия уже дважды разваливалась - развалится и в третий раз

"Россия развалится потому, что все империи имеют свой конец", - сказал бывший председатель Верховного совета Литвы Витаутас Ландсбергис в интервью украинскому изданию «День».

"Россия развалится потому, что все империи имеют свой конец. Россия уже дважды разваливалась и развалится в третий раз. Тем более, что империя кровавая, полная насилия. Поэтому это лишь вопрос времени, трагедии, жертв и несчастий, которые еще принесет это умирающее государство, которое настроило себя против мира и настраивает мир против себя", - сказал политик.



Он также констатировал, что целью руководства России является владение "территорией всей Европы".



"Там, конечно, есть еще Китай - «двоюродный брат», далеко на Востоке, у которого свои взгляды на будущее, он, наверное, поглотит Россию. По крайней мере азиатскую ее часть он уже проглатывает, а как к тому отнесется Москва - еще увидим", - сказал политик.



Ландсбергис также отметил, что Украина сможет вернуть Крым только после развала России.



Крым был аннексирован в марте 2014 года, когда на полуостров были введены части российской армии, под контролем которых был проведён референдум о присоединении к России. Украина считает Крым временно оккупированной территорией, страны Запада требуют от России отказа от аннексии и возврата полуострова. Кремль заявляет, что вопрос принадлежности Крыма решён окончательно.