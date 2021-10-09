СМИ солидарны с "Atvira Klaipeda": право на информацию следует защищать

Журналистская общественность Литвы солидарна с клайпедским новостным порталом "Atvira Klaipeda" и призывает защитить право на информацию.

«Мы, журналисты и представители средств массовой информации, не согласны с тем, чтобы под прикрытием национального или международного права государственные органы существенно ограничивали применение понятия публичного лица и, таким образом, лишали общественность права на информацию», - говорится в заявлении.

На этой неделе Главный административный суд Литвы признал новостной портал "Atvira Klaipeda" нарушившим правила защиты личных данных, поскольку в его статье о публичных закупках, которые организовала муниципальная компания, указывается личность пайщика и его родство с сотрудницей муниципальной компании.

В своей публикации портал заявил, что единственным акционером компании, выигравшей публичную закупку опор для осветительных фонарей, является сын бывшего финансиста "Gatvių apšvietimas". Служба публичных закупок рекомендовала расторгнуть этот договор за нарушение принципов прозрачности.

Инспектор по журналистской этике признал, что цель публикации могла быть достигнута и без раскрытия его личных данных - без указания имени, фамилии, а также без указания степени родства. Портал обжаловал это решение в судах, но последние поддержали решение инспектора.

В своем заявлении журналистское сообщество выражает солидарность с редакцией "Atvira Klaipeda" и отмечает, что стремление портала защитить право на информацию должно быть рассмотрено на уровне Конституционного суда и в международных органах, а также обещает поддержать подобные инициативы.

По словам представителей СМИ, власти все чаще используют Общий регламент защиты личных данных в качестве предлога для ограничения объема информации или для полного отказа в предоставлении информации.

Заявление подписали литовские национальные и региональные СМИ, а также их ассоциации и отдельные журналисты.