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2021.10.08 11:45

Литва – первая в ЕС по уровню заболеваемости коронавирусом

BNS, LRT.lt2021.10.08 11:45
Ассоциативное фото
Ассоциативное фото / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Литва сохраняет лидерство среди стран Евросоюза по уровню заболеваемости коронавирусом, однако она опустилась на одну позицию по показателю смертности от этой болезни и сейчас занимает третье место. Об этом свидетельствуют новейшие данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Согласно опубликованным в четверг данным, уровень заболеваемости в Литве за 14 дней составил 795 случаев коронавируса на 100 тысяч жителей. Это максимальный показатель в странах ЕС.

Второй следует Эстония (659 случаев коронавируса на 100 тысяч жителей), третьей – Румыния (632).

По показателю летальных случаев Литва остается третьей: здесь фиксируется почти 100 смертей на 1 млн жителей. Первая по уровню смертности от COVID-19 в ЕС - Болгария (145), вторая – Румыния (108).

В Польше по уровню заболеваемости коронавирусом сложилась лучшая ситуация в ЕС, а самый низкий показатель смертности отмечается в Исландии и Лихтенштейне.

В общей сложности в Литве от COVID-19 скончались 5158 человек, из них 142 были полностью привиты. В больницах на лечении находится 1387 человек, 125 из них – в реанимации.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Литве коронавирусом переболели почти 345 тыс. человек, из которых почти 20,3 тыс. человек по-прежнему больны.

Ассоциативное фото
Ассоциативное фото
1 / 1J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Ассоциативное фото
# Литва
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