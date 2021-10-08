Литва – первая в ЕС по уровню заболеваемости коронавирусом

Литва сохраняет лидерство среди стран Евросоюза по уровню заболеваемости коронавирусом, однако она опустилась на одну позицию по показателю смертности от этой болезни и сейчас занимает третье место. Об этом свидетельствуют новейшие данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Согласно опубликованным в четверг данным, уровень заболеваемости в Литве за 14 дней составил 795 случаев коронавируса на 100 тысяч жителей. Это максимальный показатель в странах ЕС.

Второй следует Эстония (659 случаев коронавируса на 100 тысяч жителей), третьей – Румыния (632).

По показателю летальных случаев Литва остается третьей: здесь фиксируется почти 100 смертей на 1 млн жителей. Первая по уровню смертности от COVID-19 в ЕС - Болгария (145), вторая – Румыния (108).

В Польше по уровню заболеваемости коронавирусом сложилась лучшая ситуация в ЕС, а самый низкий показатель смертности отмечается в Исландии и Лихтенштейне.





В общей сложности в Литве от COVID-19 скончались 5158 человек, из них 142 были полностью привиты. В больницах на лечении находится 1387 человек, 125 из них – в реанимации.



Всего с начала пандемии COVID-19 в Литве коронавирусом переболели почти 345 тыс. человек, из которых почти 20,3 тыс. человек по-прежнему больны.